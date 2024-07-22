Автоэксперт Гудков назвал методы распознавания автомобиля-«утопленника»

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Автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.
Определить «утопленника» можно по качеству работы электроники.
А обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов объяснил популярность электромобилей в Европе.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.
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«Визуально тоже можно увидеть следы, заметить ватерлинию по деталям обивки, по ткани или кожи на сидениях. Должны насторожить и следы разборки салона, потому что первым делом, чтобы продать такую машину, нужно разобрать и просушить салон», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
А обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов объяснил популярность электромобилей в Европе.
«Причина популярности электромобилей в Европе проста: низкий уровень технического образования рядового автомобилиста, который не позволяет оценить тот вред, который приносят электромобили окружающей среде», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.
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Мелисса Тимофеева