Автоэксперт Сажин предложил действенные меры по борьбе с сокрытием номеров авто

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Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.
Специалист предложил меры по борьбе с подобным сокрытием, заключающееся в том числе с физической проверкой машинных номеров, а также с отправлением на штрафстоянку.
Ранее адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.
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«Можно фиксировать в ручном режиме, ходить и идентифицировать по полицейской шильде, VIN-номеру, если она не закрыта. А если все номера сняты, либо повешены немецкие, то автомобиль сразу можно увозить на штрафстоянку, и потом уже пусть водитель бегает и доказывает свою «правоту» и в следующий раз подумает», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.
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Мелисса Тимофеева