Автоэксперт Балашов заявил о последствиях несвоевременной замены бронепроводов

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Директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов предупредил, что несвоевременная замена бронепроводов (высоковольтных проводов) может приводить к повышенному расходу бензина.
«Изношенные и неисправные высоковольтные провода автомобиля могут затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», — заявил в беседе с Газета.ру специалист.
Кроме проблем с двигателем, по его словам, незаменённые провода могут приводить к повреждению других компонентов авто, таких, например, как катушки зажигания и электронный блок управления.
Ранее автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.
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