Финляндия продолжает транзит ядерного топлива из РФ

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Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, пишет ТАСС.
По его словам, в прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре.
Представитель финского регулятора не уточнил, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.
Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.
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«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — рассказал Ристо Исакссон.
Представитель финского регулятора не уточнил, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.
Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.
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Мария Фирсова