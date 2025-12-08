Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

08 декабря 2025, 10:27

Экономист Зайнуллин: Кризис в Финляндии может обернуться катастрофой

Фото: iStock/naumoid

Спровоцированный разрывом связей с Россией кризис в Финляндии может обернуться полноценной экономической катастрофой. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью «Прайм».