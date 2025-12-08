Достижения.рф

Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией

Экономист Зайнуллин: Кризис в Финляндии может обернуться катастрофой
Фото: iStock/naumoid

Спровоцированный разрывом связей с Россией кризис в Финляндии может обернуться полноценной экономической катастрофой. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью «Прайм».



Согласно информации агентства Suomen Asiakastieto, на конец ноября 2023 года 3019 финских компаний объявили о банкротстве, что стало рекордом в XXI веке. Уровень безработицы достиг максимального значения с 2009 года и составил 10,3%. Еврокомиссия прогнозирует, что рост ВВП Финляндии в 2025 году составит всего 0,1%.

Финляндия направляет значительные ресурсы не на поддержку бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной ситуации, а на военные расходы. В 2026 году Хельсинки планирует выделить на оборону 6,3 миллиарда евро, как отметил эксперт.

Зайнуллин подчеркнул, что к 2035 году Финляндия будет вынуждена увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, что продолжит линию «самоубийственной политики».

Екатерина Коршунова

