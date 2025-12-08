Финляндию предупредили о катастрофе из-за разрыва связей с Россией
Спровоцированный разрывом связей с Россией кризис в Финляндии может обернуться полноценной экономической катастрофой. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью «Прайм».
Согласно информации агентства Suomen Asiakastieto, на конец ноября 2023 года 3019 финских компаний объявили о банкротстве, что стало рекордом в XXI веке. Уровень безработицы достиг максимального значения с 2009 года и составил 10,3%. Еврокомиссия прогнозирует, что рост ВВП Финляндии в 2025 году составит всего 0,1%.
Финляндия направляет значительные ресурсы не на поддержку бизнеса и граждан, оказавшихся в сложной ситуации, а на военные расходы. В 2026 году Хельсинки планирует выделить на оборону 6,3 миллиарда евро, как отметил эксперт.
Зайнуллин подчеркнул, что к 2035 году Финляндия будет вынуждена увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, что продолжит линию «самоубийственной политики».
