Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией

18 ноября 2025, 09:46

Стубб: Европе рано или поздно придется начать прямые переговоры с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европе ранее или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией. Об этом в интервью газете Politico сообщил президент Финляндии Александр Стубб.