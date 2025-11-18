Президент Финляндии заявил, что Европа начнет прямые переговоры с Россией
Европе ранее или поздно будет необходимо начать прямые переговоры с Россией. Об этом в интервью газете Politico сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
Так политик ответил на вопрос о том, должна ли Европа предпринимать попытки взаимодействия с российским президентом Владимиром Путиным.
Финский лидер ранее заявил, что не ожидает прекращения огня на Украине в этом году. Стубб призвал власти США и стран Европы усилить давление на Россию и её президента, чтобы изменить его стратегическое видение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
