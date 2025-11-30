Достижения.рф

Финляндия и Великобритания начали военные учения у границы России

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия. Об этом сообщило финское министерство обороны.



С 29 ноября по 5 декабря пройдут учения, в которых примут участие около трех тысяч финских военнослужащих, включая 600 резервистов, а также военные из Великобритании. В ходе учений будет задействовано около 600 единиц военной техники, включая танки и транспортные вертолеты.

Особое внимание будет уделено взаимодействию между различными родами войск и использованию беспилотных летательных аппаратов.

