В Финляндии призвали не ждать прекращения огня на Украине

Стубб: в этом году можно не ждать прекращения огня на Украине
Фото: istockphoto/Diy13

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press заявил, что не ожидает прекращения огня на Украине в этом году.



Политик призвал власти США и европейских стран усилить давление на Россию и её лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление».

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — добавил финский глава.
Стубб также предложил изъять замороженные российские активы и передать их Украине.
Никита Кротов

