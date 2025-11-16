В Финляндии призвали не ждать прекращения огня на Украине

16 ноября 2025, 11:53

Стубб: в этом году можно не ждать прекращения огня на Украине

Фото: istockphoto/Diy13

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press заявил, что не ожидает прекращения огня на Украине в этом году.





Политик призвал власти США и европейских стран усилить давление на Россию и её лидера Владимира Путина, чтобы «изменить его стратегическое мышление».





«Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — добавил финский глава.

