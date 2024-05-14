Финразведка сообщила о приросте сомнительных сделок в сфере ОПК

Более двух тысяч материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу получили правоохранители в 2023 году.
Об этом сообщили в Росфинмониторинге. При помощи финразведки были расторгнуты контракты на 6 миллиардов рублей. По сравнению с 2022 годом число материалов о возможных нарушениях в сфере ГОЗ выросло вчетверо.
Так, данные от Росфинмониторинга касались более 50 тысяч компаний. На основе этого было возбуждено 180 уголовных дел. При этом о характере изменений числа инициированных дел информации нет.
Сумма контрактов по сравнению с 2022 годом выросла более чем в шесть раз — с 890 миллионов рублей до 6 миллиардов рублей, следует из базы Росфинмониторинга.
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Так, данные от Росфинмониторинга касались более 50 тысяч компаний. На основе этого было возбуждено 180 уголовных дел. При этом о характере изменений числа инициированных дел информации нет.
Сумма контрактов по сравнению с 2022 годом выросла более чем в шесть раз — с 890 миллионов рублей до 6 миллиардов рублей, следует из базы Росфинмониторинга.
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Алёна Самарева