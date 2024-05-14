В Дмитровском округе построят грузосортировочный контейнерный терминал

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Грузосортировочный контейнерный терминал создадут на территории индустриального парка «Белый Раст» в Дмитровском городском округе, инвестиции в проект составят около 260 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект, который предполагает также развитие транспортной инфраструктуры, оцениваются почти в 260 млн рублей. Реализация проекта позволит создать около 30 новых рабочих мест для жителей округа», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.В терминале будут оформлять, загружать и разгружать контейнеры, сортировать и хранить грузы. Кроме того, там планируют продавать и ремонтировать контейнеры, а также возвращать пустые контейнеры в Китай и хранить автомобили.
Строительство планируется начать в будущем году.
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