Финская компания Tikkurila Oyj продала свои лакокрасочные заводы в Петербурге

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Знаменитый финский производитель лакокрасочных изделий компания Tikkurila Oyj продала два своих лакокрасочных завода в Санкт-Петербурге. Владельцем 100% акций ООО «Тиккурила» стало московское АО «Смартбизнесгрупп».
«Тиккурила» управляла всем российским бизнесом известной финской корпорации, напоминает РБК. Главными активами компании как раз являлись питерские лакокрасочные заводы. Tikkurila Oyj пока не выступала с какими либо заявлениями о продаже российского бизнеса. Руководство АО «Смартбизнесгрупп» тоже пока не давало никаких комментариев по сделке. О переходе права собственности на заводы свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
АО «Смартбизнесгрупп» образовано совсем недавно — 26 сентября 2024 года. В качестве основного вида деятельности компании заявлено производство изделий из бетона для использования в строительстве. Данные об акционерах не раскрываются. Уставный капитал АО составляет 100 тысяч рублей.
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Александр Бойцов