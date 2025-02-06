Финская компания Tikkurila Oyj продала свои лакокрасочные заводы в Петербурге

В России производители продуктов стали реже снижать вес упаковки, а некоторые продовольственные изделия, напротив, начали увеличивать ее объем. Об этом сообщает «Российская газета». Несмотря на продолжающиеся инфляционные факторы, бизнес использует «честные» литры и килограммы как конкурентное преимущество, выделяясь на фоне тех, кто пытается обманывать с весом товара.