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Финская компания Tikkurila Oyj продала свои лакокрасочные заводы в Петербурге

Фото: istockphoto/Borisenkov Andrei

Фото: istockphoto/Borisenkov Andrei

Знаменитый финский производитель лакокрасочных изделий компания Tikkurila Oyj продала два своих лакокрасочных завода в Санкт-Петербурге. Владельцем 100% акций ООО «Тиккурила» стало московское АО «Смартбизнесгрупп».


«Тиккурила» управляла всем российским бизнесом известной финской корпорации, напоминает РБК. Главными активами компании как раз являлись питерские лакокрасочные заводы. Tikkurila Oyj пока не выступала с какими либо заявлениями о продаже российского бизнеса. Руководство АО «Смартбизнесгрупп» тоже пока не давало никаких комментариев по сделке. О переходе права собственности на заводы свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

АО «Смартбизнесгрупп» образовано совсем недавно — 26 сентября 2024 года. В качестве основного вида деятельности компании заявлено производство изделий из бетона для использования в строительстве. Данные об акционерах не раскрываются. Уставный капитал АО составляет 100 тысяч рублей.

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#санкт-петербург
Центробанк хочет выпустить новую купюру номиналом в 1000 рублей в конце года
07 февраля 2025, 11:18

Фото: istockphoto/IUshakovsky

Новую купюру номиналом в 1000 рублей могут выпустить уже в конце текущего года, заявили в ЦБ РФ. Как стало известно ранее, на ней будет изображен теплоход «Метеор», выбранный онлайн-голосованием.
В конце прошлого года выяснилось, что ЦБ отложил ввод в оборот обновленных купюр номиналом в 10, 50 и 500 рублей до 2028 года.

В декабре Банк России информировал, что в Чечне стали пользоваться обновленными пятитысячными купюрами.

Перед этим сообщалось, на какие товары в России могут вырасти цены. Уточнялось, что они могут подскочить до 20%. Кроме того, известно, что рост связан с «дестабилизированной ситуацией с поставками».

Подробнее в нашем материале.

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#россия
#деньги
#центробанк
#новости
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Стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ
«РГ»: продукты с «честным» весом стали возвращаться на полки магазинов в России
07 февраля 2025, 04:33

Фото: iStock/sergeyryzhov

В России производители продуктов стали реже снижать вес упаковки, а некоторые продовольственные изделия, напротив, начали увеличивать ее объем. Об этом сообщает «Российская газета». Несмотря на продолжающиеся инфляционные факторы, бизнес использует «честные» литры и килограммы как конкурентное преимущество, выделяясь на фоне тех, кто пытается обманывать с весом товара.
Согласно данным исследовательской компании NTech, практика сокращения веса упаковки при неизменной стоимости (шринкфляция) на рынке продолжается, но ее темпы замедляются.

В третьем квартале 2023 года рост составил 3,5%, тогда как через год снизился до менее чем 2%. Особенно активно этот метод используется в бакалее (почти 5%) и хлебобулочных изделия (более 4%).

Ярким примером изменения, подмеченного «РГ», является молоко. Теперь оно чаще продается в упаковках объемом 1,4 или 2 литра вместо традиционных 930 граммов. Покупатели выбирают более крупные упаковки, руководствуясь не только ценой, но и потребностями семейного потребления и экономией благодаря фактическому объему.

«Это привело к снижению темпов шринкфляции», — уточняет «Российская газета».
Ранее «Радио 1» передавало, что в 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло. Подробнее о том, как качественное сливочное масло отличить от подделки, читайте в нашем материале.

Также россиянам привели перечень невозвратных товаров. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.

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#молоко
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#компании
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#покупатели
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В РФ вырастут цены на пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ
05 февраля 2025, 19:29

Фото: iStock/ Marina Gordejeva

В Российской Федерации могут подорожать пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ — скачок цен может достигнуть 20%, сообщил Teлеграм-канал Baza, ссылаясь на поставщиков.
Подчеркивалось, что несколько дней назад производители направили партнёрам и закупщикам письма. В них они предупредили о росте цен на 10-20% из-за атаки дронов на СИБУР и «дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ».

Источник поделился, что Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт» тоже планируют поднять цены на продукцию ПВХ.

Отмечалось, что из-за увеличения стоимости сырья подорожают и иные товары, которые используют ПВХ в производстве, в том числе искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода, кабели, упаковочные бутылки.

Ранее сообщалось, что заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли.

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#цены
#окно
#завод
#трубы
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Стало известно, когда пенсионеры получат доиндексированную пенсию
Российские пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
05 февраля 2025, 07:19

Фото: iStock/mars58

Все российские пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% пенсии до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, ее слова приводит ТАСС.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — пояснила Стенякина.

Она также уточнила, что у каждого пенсионера есть своя фиксированная дата, когда он получает пенсию. Узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ.

Таким образом, депутат подчеркнула, что до 25 февраля все пенсионеры получат не только доиндексированную пенсию за февраль, но и доиндексацию за январь.

С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали страховые пенсии. Их размер пересчитали в соответствие с фактическим уровнем инфляции.

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#деньги
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#депутат
#индексация
#рф
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Воробьёв объявил о старте приёма заявок по двум программам для малого и среднего бизнеса
Воробьёв объявил старт приёма заявок по программам для малого и среднего бизнеса
04 февраля 2025, 19:27

Фото: iStock / scyther5

В Подмосковье начался приём заявок для малого и среднего бизнеса по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Программа «Маркетплейсы» компенсирует до 500 тыс. рублей (до 50%) на комиссию, продвижение и доставку товаров на 13 площадках, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет.

Программа «Франшизы» возвращает до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по подмосковным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) – для франшиз из других регионов России.
«Видим большой отклик от подмосковного бизнеса. В прошлом году 187 предпринимателей получили 50 млн рублей на развитие торговли на маркетплейсах, а 128 компаний – 64 млн рублей на развитие по франшизе. Подать заявку на получение субсидии можно до конца мая», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что обе программы реализуют в Подмосковье по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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