«Ъ»: предприятие «Родные поля» передано государству по иску Гепрокуратуры

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Предприятие ООО «Родные поля» в 100% объеме передано в доход государства после иска Генпрокуратуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля», — пишут в газете.
Как отмечают в издании, причиной передачи организации стало наличие у бенефициара компании Петра Ходыкина двойного гражданства. Помимо паспорта РФ, он также является гражданином Сент-Китс и Невис (Британия). Чтобы иностранный резидент мог участвовать в стратегическом предприятии, у него должно быть специализированное разрешение от правительства России.
ООО «Родные поля» был крупнейшим экспортером зерна на протяжении нескольких лет. Приобретение активов компании станет интересным как уже крупным российским зернотрейдерам, так и новым игрокам, которые планируют выйти на этот рынок.
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Иван Мусатов