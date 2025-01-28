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Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Китайский инвестор будет выпускать приводы в индустриальном парке «Есипово» Китайская компания TORKLINK CONTROLS запустит площадку в индустриальном парке «Есипово». Для размещения производственных мощностей выбран цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект превысит 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода площадки в эксплуатацию там создадут около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания рассчитывает ввести предприятие в эксплуатацию в этом году.


«Запустить цех в работу и выпустить первые тестовые партии мы планируем до конца года. В производственно-складском боксе площадью 750 кв. м наша наладим производство электроприводов для использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и коммунального хозяйства», – рассказал гендиректор TORKLINK CONTROLS Александр Серов.
Компания является единственным стратегическим партнёром ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ – FLOWINN, который производит и поставляет электрические приводы для трубопроводной арматуры по всему миру. Среди клиентов китайской компании – более 500 мировых крупнейших предприятий разных отраслей промышленности.
«Производственные площадки в формате Light Industrial востребованы активно развивающимися промышленными компаниями, ориентированными на импортозамещение и работающими в реальном секторе экономики. В индустриальном парке «Есипово» резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», – отметил партнёр ХСА Артём Петрухин.
Управляющей компанией индустриального парка является Корпорация развития Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
«Ъ»: Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей
28 января 2025, 00:20

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Промсвязьбанк (ПСБ) может приобрести сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» за 300 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Руководство «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали «Ъ» четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ», — пишут в издании.

Предполагаемая сумма сделки оценивается в 300 миллиардов долларов. После покупки ПСБ может переориентировать сеть на продажу исключительно электроники отечественного производства. Также ожидается оптимизация общего числа магазинов. Сейчас Промсвязьбанк уже занимается развитием собственной торговой сети на базе бывшего ритейлера «Связной».

По словам источников, ранее приобретением «М.Видео-Эльдорадо» интересовался «Сбер», но позже отказался от этой идеи. Также сеть могла быть куплена ВТБ. Основной причиной продажи называют неудовлетворительные финансовые результаты. Предварительно, ПСБ после приобретения может закрыть порядка 200 магазинов сети по всей стране для оптимизации ритейла.

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Средний размер потребительских кредитов в России упал до 140 тысяч рублей
27 января 2025, 23:38

Фото: iStock/alexialex

Средний размер потребительских кредитов в России, по данным за декабрь 2024 года, упал на 1,6% — до 140 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй, этот показатель является самым низким за весь год. Тенденция со снижением среднего кредитного чека, как отмечается, продолжается уже полгода.
«Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов был отмечен в Москве, где он составил 218,6 тыс. рублей. Петербург с показателем в 187,7 тыс. рублей занял второе место. Первую тройку замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (182,7 тыс. рублей)», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с данными Нацбюро.
В то же время в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» перед выдачей кредита, за время которого у клиента есть время, чтобы еще раз обдумать необходимость получения займа и отказаться от него, особенно если речь о давлении мошенников. Юрист Дмитрий Кваша, слова которого приводит «Вечерняя Москва», отмечает, что такой механизм убережет людей от аферистов.
«Теперь же с помощью этих поправок человек может прийти в банк, подать документы на получение кредита либо сделать это онлайн, на что ему в соответствии с регламентом банка дадут согласие либо откажут в займе. После чего последует «период охлаждения», который должен привести человека в чувство и дать ему время на размышления», — пояснил юрист.
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#петербург
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В Московской области удвоили объём поддержки учёных
27 января 2025, 18:34

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Правительство Московской области в 2025 году вдвое увеличило финансирование поддержки учёных по программе грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Для поддержки учёных и специалистов в регионе создан ряд программ. Это социальная ипотека, премии губернатора и гранты на реализацию проектов. Так, с 2014 года в Подмосковье вручают гранты размером до 10 млн рублей на реализацию проектов в сферах науки, технологий, техники и инноваций. В прошлом году было определено пять получателей такой поддержки, общая сумма которой составила 50 млн рублей. В связи с объявлением курса на технологическое лидерство правительство региона приняло решение об увеличении объема финансирования этой программы вдвое – до 100 млн рублей», – пояснила Зиновьева.
Гранты предоставляют организациям на реализацию проектов в рамках приоритетных для региона направлений развития науки, технологий и техники. За время работы программы получателями грантов стало свыше 100 проектов. Сумма поддержки превысила 500 млн рублей.

Зиновьева добавила, что для удобства учёных и специалистов Московской области в этом году процесс подачи заявок на гранты в сфере науки оцифрован. Так, для подачи заявки на получение поддержки необходимый перечень документов в Мининвест Подмосковья нужно предоставить через систему «Электронный бюджет».

Подробнее о мерах поддержки учёных в Московской области можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#технологии
#гранты
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Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта
27 января 2025, 15:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

24 инвестпроекта получили в 2024 году имущественную поддержку правительства Подмосковья в рамках программы по предоставлению земли без проведения торгов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В прошлом году мы заключили 24 соглашения с инвесторами о предоставлении им земельных участков по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Участки переданы для реализации инвестпроектов строительства в приоритетных для региона сферах экономики. Объём заявленных инвестиций по этим соглашениям – более 30 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
В рамках программы инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% его кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект, в том числе без проведения торгов, можно на Инвестиционной карте региона. Сейчас на ней представлено более 120 локаций, которые можно получить без торгов.

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Минпромторг России проведёт серию вебинаров «Цифровой атташе»
27 января 2025, 13:40

Фото: istockphoto.com/insta_photos

Серию из 26 вебинаров по теме «Цифровой атташе» проведёт Минпромторг РФ в 2025 году, в рамках проекта запланированы вебинары четырёх типов: по странам, отраслевые, региональные и практические, сообщает пресс-служба министерства.
«Цифровые атташе» обеспечивают поддержку российским организациям в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг в реализации проектов на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств Российской Федерации. Вебинары будут касаться различных аспектов деятельности этой службы», — говорится в сообщении.
Страновой вебинар — ознакомительный, на нём экспортёры смогут узнать о трендах в ИТ-сфере в том или ином государстве, а также о существующих там барьерах и способах их преодоления.

На отраслевых вебинарах экспортёров проинформируют о текущих потребностях в части ИТ в приоритетных областях экономики стран с цифровыми атташе.

На практическом вебинаре освещается реальный опыт экспортёров в сфере ИТ. А региональный вебинар является дополнительным, на нём будет освещаться темы, касающиеся близлежащих регионов, на которые аккредитовано российское Торгпредство в иностранном государстве.

Подробная информация о службе «цифровой атташе», а также каталог вебинаров размещены по ссылке.

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Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит
Москва и область, Татарстан и Петербург стали лидерами по продаже машин в кредит
25 января 2025, 13:26

Фото: iStock/Fahroni

По итогам 2024 года лидерами по продаже новых машин в кредит стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом заявил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. При этом, по его словам, самый высокий уровень одобрения таких кредитов зафиксировали в Нижегородской области, Татарстане и Башкортостане с показателем выше 80%.
«Автомобили с пробегом чаще всего покупали в кредит в Татарстане, Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае. При этом кредиты на подержанные машины чаще всего одобряли в Татарстане (74%), Башкортостане и в Пермском крае. Московская область — шестое место в этом рейтинге (56%), Москва — десятое (45%)», — пишут «Известия» со ссылкой на данные эксперта.
Также стало известно, что подавляющее большинство владельцев китайских автомобилей положительно отзываются о выбранных машинах. К соответствующим выводам пришло исследование группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Caready. Как сообщает «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, опрос провели среди 1,4 тысячи владельцев китайского автопрома.
«В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах», — отмечается в материале.
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#рф
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Telegram захватывает рынок труда в России
Эксперт Зеленкова: в России начали активно использовать Telegram для найма
25 января 2025, 13:21

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В России последние годы мессенджер Telegram все чаще стали использовать в качестве инструмента для найма сотрудников. Об этом сообщила HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По ее словам, главное преимущество телеграм-каналов — это скорость и удобство, где работодатель публикует вакансии с минимальным описанием, а соискатель может сразу же отправлять свое резюме и задавать вопросы.
«Telegram-каналы стали удобной альтернативой традиционным платформам для поиска сотрудников. Здесь рекрутеры и компании могут напрямую взаимодействовать с кандидатами, минуя длительные процессы, характерные для классических job-порталов. Это особенно важно для быстрорастущих компаний, которым нужно оперативно закрывать вакансии», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь не стоит забывать и о защите персональных данных при работе в сети. Как выяснила Общественная Служба Новостей в разговоре с главой отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктором Иевлевым, важно придерживаться трех правил — использовать разные пароли для разных сервисов, подключать двухфакторную аутентификацию и остерегаться малоизвестных сайтов и переходов по неизвестным ссылкам.
«Но есть и надежный сервис, например Have I Been Pwned, этот сервис позволяет пользователям проверять, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек и взломов, он не собирает и не выдает найденные в утечках персональные данные, а только информирует об утечке персональных данных или паролей», — добавил собеседник издания.
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Платонов: К концу 2025 года в России вырастят первые бананы
24 января 2025, 19:40

Фото: istockphoto/Salvador-Aznar

Первые выращенные в России бананы могут быть представлены уже к концу 2025 года. Такие сроки появления тропических фруктов в наших северных широтах озвучил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
В разговоре с ТАСС на полях итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он сообщил, что уже запущен процесс закладывания теплицы. К концу года с большой вероятностью удастся собрать первый урожай.

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Есть программа, мы её реализуем», — подчеркнул Платонов.

По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, её ведомство готово наладить производство тропических фруктов, и бананов — в том числе, в промышленных масштабах, но только в том случае, если будет очевидна высокая экономическая эффективность этого процесса, причём как для производителей, так и для потребителей.

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#министерство
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Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки
24 января 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания по производству медицинского оборудования «Мед Теко» расширит предприятие за счёт новой производственной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках государственной поддержки по программе «Промышленная ипотека» компания купила производственные помещения Мытищах.
«Мед Теко» инвестировала 850 млн рублей в приобретение промышленной площадки, где разместит производство медицинского оборудования. 500 млн рублей на покупку объекта инвестор получил по программе «Промышленная ипотека», 100 млн – в рамках льготного кредита от правительства Московской области. За счёт приобретения производственных площадей компания планирует модернизировать предприятие, запустить новые направления и создать более 100 высокотехнологичных рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку инвестору в получении льготных заёмных средств на покупку промышленного помещения оказал Штаб по работе с банками, созданный подмосковным Мининвестом. Обратиться в штаб предприниматели могут через форму обратной связи.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса и условиях их получения можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

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