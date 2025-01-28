Китайский инвестор будет выпускать электроприводы в индустриальном парке «Есипово»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Китайский инвестор будет выпускать приводы в индустриальном парке «Есипово» Китайская компания TORKLINK CONTROLS запустит площадку в индустриальном парке «Есипово». Для размещения производственных мощностей выбран цифровой промышленный коворкинг в формате Light Industrial, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект превысит 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске компания запустит сборочное производство электроприводов для трубопроводной арматуры. После ввода площадки в эксплуатацию там создадут около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Компания рассчитывает ввести предприятие в эксплуатацию в этом году.
«Запустить цех в работу и выпустить первые тестовые партии мы планируем до конца года. В производственно-складском боксе площадью 750 кв. м наша наладим производство электроприводов для использование в нефтегазовой и энергетической отраслях, в системах водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий и коммунального хозяйства», – рассказал гендиректор TORKLINK CONTROLS Александр Серов.Компания является единственным стратегическим партнёром ведущего китайского производителя электроприводов в России и странах СНГ – FLOWINN, который производит и поставляет электрические приводы для трубопроводной арматуры по всему миру. Среди клиентов китайской компании – более 500 мировых крупнейших предприятий разных отраслей промышленности.
«Производственные площадки в формате Light Industrial востребованы активно развивающимися промышленными компаниями, ориентированными на импортозамещение и работающими в реальном секторе экономики. В индустриальном парке «Есипово» резиденты могут запустить производство в кратчайшие сроки», – отметил партнёр ХСА Артём Петрухин.Управляющей компанией индустриального парка является Корпорация развития Московской области.
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