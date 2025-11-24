ФНС: активы россиян в ОАЭ достигли триллиона рублей

24 ноября 2025, 12:12

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Активы россиян в Объединённых Арабских Эмиратах сейчас составляют около одного триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».