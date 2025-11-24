ФНС: активы россиян в ОАЭ достигли триллиона рублей
Активы россиян в Объединённых Арабских Эмиратах сейчас составляют около одного триллиона рублей. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».
Он напомнил, что автоматический обмен финансовыми данными между Россией и ОАЭ работает с 2018 года, и отметил, что российская налоговая служба всё точнее сопоставляет получаемую информацию с данными внутри страны.
По словам Егорова, ФНС «оттачивает форматы данных» и учится быстрее выявлять нарушения. Он подчеркнул, что система развивается таким образом, что «все должны декларироваться», а информационного шума в обмене станет меньше.
