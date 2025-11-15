15 ноября 2025, 18:23

IFQ: В Италии резко взлетели цены на продукты из-за санкций против РФ

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

С введения антироссийских санкций в Италии резко выросли цены. Продукты питания подорожали почти на 25%, а энергоносители — на 76%. Об этом 13 ноября сообщает газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).