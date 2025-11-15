В Италии резко взлетели цены на продукты из-за санкций против РФ
С введения антироссийских санкций в Италии резко выросли цены. Продукты питания подорожали почти на 25%, а энергоносители — на 76%. Об этом 13 ноября сообщает газета IL Fatto Quotidiano (IFQ).
По данным ISTAT, за последние четыре года продуктовый ценник рос быстрее, чем общая инфляция. Названные показатели на 17,3 процентного пункта превышают рост общего потребительского индекса.
Журналисты отмечают, что власти, по их сведениям, не планируют дополнительной поддержки семей с низкими доходами.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российская экономика быстро восстановилась, несмотря на шоки 2022 года.
Читайте также: