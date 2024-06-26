В Подмосковье восстановили разметку около 7 тысяч пешеходных переходов

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники Подмосковья восстановили разметку около 7 тысяч пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области завершается третий цикл работ по летнему содержанию дорожной сети. Ежедневно в работах задействовано около 3,5 тысяч единиц спецтехники.
Помимо обычных летних уборочных работ, специалисты занимаются ремонтом дорожного покрытия, светофоров, линий освещения, ограждений, знаков и искусственных неровностей.
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«На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, а также восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов и 8 тысяч километров линейной разметки», – поделился зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Помимо обычных летних уборочных работ, специалисты занимаются ремонтом дорожного покрытия, светофоров, линий освещения, ограждений, знаков и искусственных неровностей.
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Мира Полтева