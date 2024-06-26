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В Подмосковье восстановили разметку около 7 тысяч пешеходных переходов

26 июня 2024, 13:10
Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Дорожники Подмосковья восстановили разметку около 7 тысяч пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области завершается третий цикл работ по летнему содержанию дорожной сети. Ежедневно в работах задействовано около 3,5 тысяч единиц спецтехники.

«На муниципальной и региональной сети в приоритетном порядке восстанавливают разметку и ликвидируют мусор и нежелательную растительность в полосах отвода. Уже устранили порядка 950 гектаров борщевика, а также восстановили разметку порядка 7 тысяч пешеходных переходов и 8 тысяч километров линейной разметки», – поделился зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.



Помимо обычных летних уборочных работ, специалисты занимаются ремонтом дорожного покрытия, светофоров, линий освещения, ограждений, знаков и искусственных неровностей.

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Студенты Пушкинского округа пришли на практику в МФЦ
26 июня 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Офисы «Мои документы» в Пушкинском городском округе приняли на практику студентов из Российского государственного университета туризма и сервиса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что студенческая практика проводится во всех МФЦ округа, а самым популярным направлением стало «Право и организация социального обеспечения».

«Сотрудники МФЦ помогают ребятам разобраться во всех нюансах и тонкостях работы. А студенты «впитывают» всю информацию и применяют полученных знания на практике», — говорится в сообщении.
Своим мнением о том, чем важна такая практика, поделился студент Виктор Зиновьев.

«Здесь мы учимся помогать людям, разбираться в их вопросах. Считаю, что после теории очень важно получить практические навыки. Это помогает нам оттачивать мастерство в выбранной профессии», — сказал Зиновьев.
За каждым практикантом закреплён сотрудник, который следит за тем, как подопечный справляется с поставными задачами, и в случае необходимости поправляет и помогает.

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#мфц
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Эксперт по кибербезопасности Кирюшкин назвал излюбленные средства общения хакеров
26 июня 2024, 13:35

Фото: Istockphoto / welcomia

Самыми популярными сервисами для общения хакеров в половине текущего года стали мессенджер Telegram и личные сообщения на форумах в даркнете. Таким наблюдением поделился руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.
«С 1 января по 24 июня 2024 года злоумышленники чаще всего использовали для общения Telegram и личные сообщения на форумах. За это время было зафиксировано более 66 тысяч упоминаний Telegram и свыше 22 тысяч – личных сообщений на форумах для связи», – рассказал эксперт «Газете.Ru».
Как объяснил Кирюшкин, Telegram обрёл популярность среди злоумышленников благодаря широкой аудитории – около 900 млн пользователей в месяц. Это позволяет мошенникам быстро находить потенциальных жертв и вступать с ними в общение. Помимо этого, преступники предпочитают сервисы, зарекомендовавшие себя как надёжные и безопасные.

Помимо этого, добавил эксперт, хакеры часто используют Tox, Jabber и Discord.

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Чужая беременная жена и проблемы с наркотиками: что на самом деле случилось в BMW, вылетевшем с парковки
Семья с ребенком на BMW вылетела с паркинга в Краснодаре: новые детали дела
26 июня 2024, 13:27

Фото: IStock/Waynerd

25 июня СМИ опубликовали кадры, на которых видно, как автомобиль BMW на полном ходу вылетает из окна многоуровневой парковки в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре. В салоне авто находилась семья из трех человек, все погибли. О том, что стало причиной трагедии и о странных деталях в деле расскажет редакция «Радио 1».

BMW с семьей вылетела с третьего этажа парковки в Краснодаре


Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. В салоне находилась семья из трех человек: 37-летний мужчина, его супруга и 10-летний ребенок. Очевидцы произошедшего пытались реанимировать пострадавших, однако никого спасти не удалось.

Кем был водитель BMW


Погибший 37-летний Рафаэль Аракельян руководил реабилитационным центром «Высота», в котором проходят лечение зависимые от наркомании и алкоголизма. Однако подлинной информации о местоположении центра и его деятельности в общем доступе нет. По некоторым данным, Аракельян также владел гостевым домом.
Телеграм-канал «Kub Mash» сообщает, что предприниматель имел проблемы с деньгами, а по словам некоторых знакомых погибшего, он и вовсе страдал от наркотической зависимости.

Версии следствия


Изначально предполагалось, что водитель авто перепутал педали или не справился с управлением. Однако после изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения правоохранители разработали еще одну версию случившегося. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье: «Убийство двух и более лиц». На видеозаписи видно, как машина едет в сторону ограждения на полном ходу, следов торможения на парковке нет. Такие детали могут указывать на умышленные действия Аракельяна.

Предполагается, что мужчина мог поссориться со своей супругой и не совладать с эмоциями, сообщает телеграм-канал SHOT.

Примечательно, что автомобиль BMW предприниматель приобрел за месяц до трагедии.


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Странные детали в деле


В юношестве погибший водитель BMW был Романом Бутенко, однако позже сменил свои данные. Новый паспорт был выдан на имя Рафаэля Аракельяна. Кроме того, журналистам «КП» удалось выяснить, что беременная женщина, находящаяся в момент трагедии в салоне BMW, не является женой Аракельяна.

Оказалось, что у погибшей был муж и сын, она занималась бизнесом и часто отдыхала за рубежом. Что именно могло связывать ее с предпринимателем в настоящее время не установлено.


Что говорили о погибшем Аракельяне знакомые


Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку.

Соседка погибшей семьи рассказала, что некоторое время супруги с сыном жили в Испании, но из-за финансовых проблем вернулись в Россию.

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Два ученика из Павловского Посада сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов
26 июня 2024, 13:25

Фото: istockphoto / Chinnapong

Высший результат на ЕГЭ по английскому языку получили 2 ученика Павлово-Посадского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Ученики Павлово-Посадского городского округа неоднократно доказывали, что они способны решать самые сложные задачи.

«Это подтверждают результаты ЕГЭ, где есть стобалльники, а также победы и призовые места в федеральных и региональных олимпиадах и конкурсах. В этом году ещё двое выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по английскому языку.Поздравляю Полину Леонидовну Устьеву и Никиту Сергеевича Гусева из школы №18 имени Н.В. Менчинского с успешным окончанием школы и блестящими результатами на экзаменах!», — поделились в пресс-службе.

По итогам экзаменов в школе уже восемь выпускников, которые получили 100 баллов на ЕГЭ.

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В восьми округах Подмосковья провели испытания теплосетей
26 июня 2024, 13:22

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидравлические испытания 25 участков тепловых сетей провели в восьми городских округах Московской области, большинство теплотрасс выдержало проверку, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Испытания были проведены в Люберцах, Балашихе, Домодедове, Ленинском округе, Красногорске, Одинцовском округе, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске. Из 25 участков тестирование успешно прошли 17, а на восьми участках были обнаружены протечки», — говорится в сообщении.
Выявленные в ходе гидравлических испытаний неполадки будут устранены, после чего специальная комиссия проведёт повторное испытание.

В министерстве отметили, что проверки теплосетей проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону.

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В Одинцовском округе завершается капитальный ремонт школы №2
26 июня 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

В Звенигороде завершается капитальный ремонт школы №2 имени М.А. Пронина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Рабочие заканчивают монтаж фасадов и отделку помещений. Продолжается благоустройство школьной территории. Ход строительных работ проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Капитальный ремонт школы No 2 им. Пронина вышел на финишную прямую. Рабочие облицовывают плиткой крыльцо, в пищеблоке монтируют систему вентиляции, а на прилегающей территории продолжают благоустройство. В ходе инспекции поручил проработать вопрос с ливневой канализацией во внутреннем дворе, а также изменить планировку в санузлах. Кроме того, нужно установить защитные коробы на батареях в коридорах здания. В конце июля капитальный ремонт завершится полностью, а 1 сентября ребята, родители и педагоги придут в полностью обновлённую школу», — поделился Андрей Иванов.

В рамках капитального ремонта на территории школы появится полноценное спортивное ядро с собственным стадионом. Это будет сделано по проекту губернатора Андрея Воробьёва «Открытый стадион», чтобы все желающие могли пользоваться стадионом во внеурочное время.

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#андрей иванов
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На маршрут в Одинцовском округе вышли четыре новых автобуса
26 июня 2024, 12:45

Фото: Хавива Фонина

Четыре новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 вышли на маршрут №22 «Ершово — Звенигород — станция Голицыно» в Одинцовском городском округе, об особенностях новых машин рассказал водитель Георгий Шпаков, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
«Созданы комфортные условия для пассажиров и шофёра. Автобусы с низкой посадкой удобны для маломобильных людей. В салоне есть места для пассажиров с ограниченными возможностями и кнопка для связи с водителем. Интервалы в утренний и вечерний час пик — всего 15 минут, днём, когда поток пассажиров снижается, интервал составляет 20 минут», — сказал Шпаков.
Новые автобусы могут перевозить до 100 пассажиров, причём количество сидячих мест увеличено по сравнению с предыдущей моделью с 32 до 41. Кресла мягкие, оснащённые ремнями безопасности и сетчатыми карманами. В салоне есть багажные полки, а также система кондиционирования, видеонаблюдения и электронные таблички-рейсоуказатели.

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#звенигород
#одинцовский городской округ
#автобусы
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«Это был человек-любовь»: священник – об убитом террористами отце Николае
26 июня 2024, 12:44

Фото: Istockphoto / Santorines

В храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте прощаются с убитым террористами священником – отцом Николаем. Похороны пройдут на территории храма.
«Это был человек-любовь, самый добрый батюшка, которого я встречал. Он светился радостью, приветливостью. Очень интеллигентный, очень добрый», – поделился в беседе с RT священник Николай Дубинин.
Теракт в Дагестане был совершён вечером 23 июня. Вооруженные боевики обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным Минздрава республики, погиб 21 человек, в том числе 16 правоохранителей.

Отцу Николаю Котельникову было 66 лет. Церкви он отдал более 40 лет. 25 июня президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

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#религия
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Завершить ремонт улицы Пролетарская в Звенигороде планируют к августу
26 июня 2024, 12:25

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Улицу Пролетарская в Звенигороде отремонтируют к 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В начале июня в городе Звенигороде начался ремонт улицы Пролетарской. Общая площадь покрытия, которое предстоит отремонтировать, составляет 13,9 тысячи квадратных метров. Из них 8,6 тысячи — это дорожное полотно, а 5,3 тысячи — тротуары.

«Главная задача сейчас — заменить бордюры, снять старую плитку и сделать основание для тротуаров из щебня и песка. После этого рабочие начнут фрезеровать проезжую часть и укладывать новый асфальт. Сейчас на объекте работают 17 человек и 7 единиц техники. Мы планируем закончить работы к 1 августа», — подчеркнул Андрей Иванов.

Также по итогам инспекции будет рассмотрена возможность создания дополнительных парковок вдоль улицы Пролетарская, со стороны звенигородской поликлиники, и строительства пешеходного перехода.

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