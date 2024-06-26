«Война изменилась»: военэксперт раскрыл, как FPV-дроны привели к преимуществу ВСУ на СВО

Фото: istockphoto/Dragon Claws
ВСУ считают «революцией на поле боя» FPV-дроны, которые, по их словам, способны противостоять России. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News сказал, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что использование FPV-дронов можно считать только промежуточной революцией.
Военный блогер объяснил, что преимущество FPV-дронов по сравнении с другим оружием в том, что они высокоточны и могут доставить простейшие боеприпасы на большие дальности.
Он добавил, что таким дронам удалось взять под огневой контроль не только передовые позиции, но и резервы и ротацию войск. Это усложняет ведение боевых действий и снижает количество стрелкового, минометного и артиллерийского огня.
По словам собеседника, преимущество дронов быстро поняли обе стороны, однако ВСУ начали их применять раньше, потому приобрели больший опыт и продвинулись в практике и теории применения немного дальше. Однако, как говорит Алексей Живов, в войсках РФ много специалистов, которые занимаются разработкой дронов, во многих подразделениях созданы роты и обучен соответствующий персонал.
Алексей Живов уточнил, что за танком может гоняться несколько десятков подобных дронов.
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«До половины целей сейчас на фронте поражаются FPV дронами — это факт. Можно ли сказать, что это революция? Промежуточная. Это не изобретение новизного оружия, но что-то близкое к этому, потому что за последние два года на моих глазах война изменилась до неузнаваемости», — сказал эксперт.
Военный блогер объяснил, что преимущество FPV-дронов по сравнении с другим оружием в том, что они высокоточны и могут доставить простейшие боеприпасы на большие дальности.
«Если раньше это было пять километров, то сейчас это до пятнадцати километров дальности. Это меняет картину боя. Раньше, чтобы уничтожить определенную позицию противника или его бронетехнику, нам нужно было прицеливаться по ней и стрелять из высокоствольной артиллерии, которая имеет не очень высокую точность: мы могли попасть, а могли не попасть. Теперь поднимается этот дрон, вылетает в нужную позицию и поражает артиллерийское оружие или личный состав. Это оружие позволило повысить эффективность поражения обычными боеприпасами, потому что он приносит самое простейшие, например, мину», — пояснил эксперт.
Он добавил, что таким дронам удалось взять под огневой контроль не только передовые позиции, но и резервы и ротацию войск. Это усложняет ведение боевых действий и снижает количество стрелкового, минометного и артиллерийского огня.
По словам собеседника, преимущество дронов быстро поняли обе стороны, однако ВСУ начали их применять раньше, потому приобрели больший опыт и продвинулись в практике и теории применения немного дальше. Однако, как говорит Алексей Живов, в войсках РФ много специалистов, которые занимаются разработкой дронов, во многих подразделениях созданы роты и обучен соответствующий персонал.
«Проблема в том, что у нас физически намного меньше этих дронов. Разные блогеры дают оценки от 1/2 или от 1/5, то есть на каждый российский дрон приходится 5 дронов противника. Противник недавно испытывал дефицит боеприпасов, и, чтобы его ликвидировать, различные международные организации в денежном виде или в виде FPV-дронов передали от одного до двух миллионов таких дронов, что позволяет ВСУ ежедневно применять от двух с половиной до пяти тысяч дронов на фронте. На практике это означает, что за какой-нибудь штурмовой парой, которая идет занимать вражескую позицию, может гоняться 10-15 дронов. Это кроме того, что у них под ногами мины, по ним стреляет артиллерия или минометы», — рассказал военный эксперт.
Алексей Живов уточнил, что за танком может гоняться несколько десятков подобных дронов.
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Анастасия Бондарева