Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над территорией Дмитровского района Курской области украинскую ракету. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что ракета была уничтожена в воздухе и не достигла целей. Врио губернатора напомнил, что в случае обнаружения обломков ракеты приближаться к ним не следует, так как даже остатки сбитых снарядов могут представлять собой угрозу. Особенно учитывая то, что ВСУ часто оснащают ракеты кассетными боеприпасами. Об опасной находке следует сообщить по телефону сотрудникам экстренных служб, написал врио губернатора Курской области.
Ранее Алексей Смирнов предупреждал о ракетной опасности на всей территории региона. Он призвал население укрыться в убежищах, помещениях без окон и без крайней необходимости не выходить на улицу.
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Александр Бойцов