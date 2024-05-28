ЦБ РФ расширит максимальный лимит одной операции для физлиц в СБП

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Банк России планирует увеличить лимит одной операции для физлиц в Системе быстрых платежей (СБП) с одного миллиона до 30 миллионов рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках. Соответствующий проект опубликовал на сайте Центробанка.
Кроме того, расширенный лимит будет действовать для переводов физлиц на специальный счёт оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому будет выступать отправитель.
В Центробанке уточнили, что проект будет рассматриваться с 28 по 30 мая включительно. Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.
Напомним, что 1 мая вступил в силу закон, который обязывает банки переводить без комиссии средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие банки на сумму, не превышающую 30 миллионов рублей.
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В Центробанке уточнили, что проект будет рассматриваться с 28 по 30 мая включительно. Документ вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.
Напомним, что 1 мая вступил в силу закон, который обязывает банки переводить без комиссии средства физлиц со своих счетов и вкладов в другие банки на сумму, не превышающую 30 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова