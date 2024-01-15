Фонд развития промышленности Подмосковья удвоит поддержу бизнеса в 2024 году

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд развития промышленности Московской области направит около 2 млрд рублей на поддержу бизнеса в наступившем году. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковный ФРП получит более 1,5 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. Кроме того, фонд ожидает поступления около 400 млн рублей за счёт погашений по ранее выданным займам. Средства также будут направлены на поддержу подмосковных промышленников», – пояснила Зиновьева.Таким образом, по её словам, суммарный объём финансирования программ регионального ФРП составит около 2 млрд рублей.
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