Миллиардер Форрест пообещал направить $3,3 млн на разминирование Украины

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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест хочет направить на Украину 3,3 миллиона долларов для разминирования сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает телеканал 9News.
Согласно сообщению, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation готов направить 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн), чтобы обезвредить мины в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры для безопасности фермеров.
По его словам, возобновление работы сельского хозяйства на Украине имеет важное значение для жителей всего мира.
Ранее Форрест обещал вложить в экономику Украины около $500 млн после завершения конфликта.
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«Сельскохозяйственный сектор Украины жизненно важен для снабжения продовольствием всего мира, поскольку он является крупнейшим поставщиком пшеницы для Всемирной продовольственной программы ООН», - цитирует издание Форреста.
Ранее Форрест обещал вложить в экономику Украины около $500 млн после завершения конфликта.
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Элина Позднякова