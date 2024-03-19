Американский миллиардер усомнился в умственном состоянии Байдена

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Американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц заявил, что не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена из-за его «пугающего умственного состояния». Об этом он сообщил в беседе с газетой Financial Times.
Он подчеркнул, что на предстоящих президентских выборах отдаст свой голос за экс-главу США Дональда Трампа, поскольку опасается непригодностью 81-летнего Байдена к посту президента.
По словам Пельтца, помимо умственного состояния Байдена, его волнует рост иммиграции в США, который произошёл в период его президентства.
Вместе с тем, он подчеркнул, что не будет рад победе Трампа и пока не принял решения о спонсировании его избирательной кампании.
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По словам Пельтца, помимо умственного состояния Байдена, его волнует рост иммиграции в США, который произошёл в период его президентства.
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Анастасия Чинкова