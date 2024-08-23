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Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников

23 августа 2024, 22:37
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Оригинал
Более 1 тыс. участников из разных уголков региона собрал Московский областной форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Форум прошёл на Живописной набережной Красногорска.
В ходе деловой программы участники обсудили актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Всего выступили свыше 60 спикеров – представители органов власти, руководители образовательных учреждений, кинорежиссёры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы



Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.

Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все высказанные предложения будут взяты в проработку и обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.

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#игорь брынцалов
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#подмосковье
Нацпроект позволил подмосковной мебельной фабрике сэкономить 8 млн рублей
23 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / primipil

Фабрика «Живые диваны» оптимизировала производство опор, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области. Предприятие выпускает в Ногинске Богородского городского округа мебель под брендом MOON.
На предприятии подвели итоги внедрения принципов нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект уже составил 8,4 млн рублей, и это только промежуточный результат.

Несколько месяцев сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области проводили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизацию.
«Внедрение бережливого производства позволило добиться значимых результатов. Время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, а выработка увеличилась на 80%. Эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», – отметили в министерстве.
Сейчас на предприятии приступают к оптимизации производства мебельных механизмов.

«Живые диваны» – одна из крупнейших подмосковных мебельных фабрик. Компания работает уже 29 лет, выпускает диваны, кресла, кровати, матрасы и другую мебель, аксессуары к ней.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#нацпроекты
#мининвест мо
#московская область
#мебель
#фабрика
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В Дубне начнут создавать интеллектуальные системы видеонаблюдения
23 августа 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В ОЭЗ «Дубна» начнут разрабатывать интеллектуальные системы видеонаблюдения для безопасности с аналитическими функциями. Их будет создавать компания «Видеоинтеллект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Это будет самообучающееся компьютерное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое обеспечит безопасность объектов и территорий. Оно также будет отслеживать производственные процессы.
«Компания «Видеоинтеллект» реализовала уже более 60 уникальных проектов с крупнейшими локальными и международными компаниями. Её системы используют в самых разных отраслях – от энергетической промышленности до общественной безопасности. В разработку интеллектуальных систем видеонаблюдения с аналитическими функциями компания инвестирует более 5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Интеллектуальные системы видеонаблюдения с аналитическими функциями станут частью проекта по созданию программно-аппаратного комплекса, в состав которого будут входить автоматизированные рабочие места, сервер, сетевые устройства и специальное программное обеспечение.
«Эти системы могут применяться повсеместно. Например, владельцы магазинов, ресторанов и офисов смогут использовать их для предотвращения краж; транспортные компании смогут следить за движением транспорта, а строительные – за соблюдением техники безопасности на объектах, а также контролировать работы подрядчиков», – пояснила гендиректор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.
Она добавила, что в дальнейшем компания планирует запустить собственное производство комплектующих.

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#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#видеонаблюдение
#оэз «дубна»
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В Подмосковье на земле за 1 рубль запустят производство систем управления башенными кранами
В Подмосковье запустят производство систем управления башенными кранами
23 августа 2024, 19:43

Фото: iStock / sorn340

В городском округа Домодедово будут производить электрические системы управления подъёмным оборудованием башенных кранов. Импортозамещающий проект реализует компания «Системы Автоматического регулирования» на земельном участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль».
«Компания САР вложит в запуск предприятия без малого 20,5 млн рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год На производстве создадут около 20 рабочих мест», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Проект стартовал в начале прошлого года с разработки джойстика – компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.
«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой – 3 тыс. кв. м. Но этого, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс. Площадь цеха с офисными помещениями составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
В процессе проектирования и сборки системы будут использоваться компоненты как собственного производства, так и других российских компаний. Подобрать земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» можно на инвесткарте Московской области.

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#екатерина зиновьева
#компании
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#мининвест мо
#минимущества
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Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
23 августа 2024, 17:42

Фото: Радио 1

На Живописной набережной Красногорска прошёл форум «100% Креатив». Как передаёт корреспондент «Радио 1» он объединил предпринимателей, творческих людей и всех, кто интересуется креативными индустриями.
Сейчас в Подмосковье более 20 тыс. человек заняты в креативных индустриях, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
«У нас сегодня в области более 400 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 20 тыс. заняты именно в креативных индустриях. Это и кино, и народные промыслы, и IT-сектор, – всё, что в принципе связано с креативом. У сегодня больше 20 тыс. человек работают в этой сфере. Мы считаем это очень важной историей, потому что МСП занимает более 30% экономики нашего региона. И не поддерживать такой сектор было бы как минимум глупо. Это действительно наша экономическая база», – отметил замминистра.

Фото: Радио 1

По словам Жигарева, в регионе уже работают меры поддержки, которыми пользуются, в том числе и представленные в Красногорске предприниматели. Для многих это было хорошим толчком для развития.
«Мы, Министерство инвестиций, должны со своей стороны провести анализ, основываясь на пожеланиях и просьбах от бизнеса, представить какие-то новые меры поддержки, а также актуализировать те, которые уже есть. Именно для этого форум и проводится. Помимо этого, людям, как мы видим, нравится – у нас большое количество посетителей, все ходят от ларька до ларька, смотрят, выбирают, возвращаются, покупают», – поделился наблюдениями Жигарев.
Московская область – основной регион для креатива в России, уверен зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.
«Народные художественные промыслы – это креативная индустрия, которая развивалась по всему Подмосковью. Она и сейчас, в новых условиях, завоёвывает всё больше внимание со стороны покупателей. Мы про креативные индустрии не раз говорили на наших рабочих сессиях с бизнесом. У нас много талантливых людей. И несправедливо, что монополия на бренды и на креатив у нас почему-то отдана ряду западных стран. Давно пора перехватывать эту инициативу. У нас на сегодня уже более 24 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в креативной индустрии», – сказал депутат.

Фото: Радио 1

Как считает Рожнов, нужно создавать условия для того, чтобы такие предприниматели могли реализовать себя, продавать свою продукцию более эффективно и масштабно.
«Наша задача – помочь всем талантливым людям реализовать себя. Сегодня здесь шёл диалог как раз о том, что нужно нашим предпринимателям в сфере креативной индустрии. Мы сейчас обсуждали во время ярмарки, кому чего не хватает. Иногда люди говорят, что не хватает уверенности, чтобы взять кредит и дальше развиваться. Здесь государство должно выступать неким гарантом», – пояснил Рожнов.

Фото: Радио 1

На форуме была развёрнута выставка-ярмарка, где 45 участников из разных уголков Подмосковья представили свои изделия и услуги, в том числе дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, экологические товары и изделия народных художественных промыслов. Часть средств с продаж направят на помощь жителям приграничных регионов.
«Русский человек устроен так, что у нас любая беда объединяет. Люди попали в сложную ситуацию. Мирным жителям, которые не участвуют в боевых действиях и не заслуживают такого отношения, мы всем миром помогаем. И любое мероприятие, где есть возможность поддержать – сбор гуманитарной помощи, возможность перечислят часть средств – поддерживает не только Московская область, но и вся наша страна. Эти инициативы идут от людей, и их поддерживают практически 100% участников», – рассказал Рожнов.
Фото: Радио 1

Деловая программа форума объединила более 70 спикеров – ведущих экспертов и предпринимателей, которые поделились опытом, новыми идеями и видением будущего креативных индустрий.
«Сегодня проходит очень значимое мероприятие, первое для Московской области такого масштаба. У нас были совещания, расширенные заседания комитетов. На одной площадке и в таком масштабе, с участием такого количества гостей мы проводим мероприятие в первый раз. Хотим сконцентрировать внимание всех на этой сфере, сказать о том, что мы в Московской области планируем заниматься ею всерьёз и надолго, в том числе и Мособлдума. У нас в планах – принятие в первом чтении в осеннюю сессию нашего регионального закона о креативной индустрии», – поделилась планами председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Региональный форум креативных индустрий «100% креатив» проводили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московская областная дума и центр «Мой бизнес» Подмосковья.

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Около 8% овощного и фруктового сока в ЦФО изготовлено в Подмосковье
22 августа 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За первое полугодие 2024-го в Подмосковье произвели более 17 тыс. банок сока из овощей и фруктов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На предприятиях произведено более 17 900 банок сока из овощей и фруктов. Таким образом, 8% напитка от общего объёма производства в Центральном федеральном округе изготовлено в Подмосковье. В масштабах регионов страны Московская область производит около 2% соков из овощей и фруктов, представленных на общероссийском рынке», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, яблочный сок полезен для пищеварения, апельсиновый – источник витамина С для иммунитета, томатный улучшает состояние желудочно-кишечного тракта. Подмосковные производители предлагают соки прямого отжима, без сахара, восстановленные и фруктовые нектары.

Специалисты Минсельхозпрода перечислили нескольких подмосковных производителей соков. Это, например, Производственная компания Лидер» в Люберцах с линейкой соков и нектаров Swell». В ассортименте – сок прямого отжима из ежевики, черники, лесных ягод, клюквы и другие.

В Балашихе работает производственная площадка компании «Астраханка», где выпускают сок под маркой «Плодовое».

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#минсельхозпрод мо
#сок
#овощи
#фрукты
#производство
#цфо
#подмосковье
#московская область
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Финансист раскрыла изменения в МРОТ в 2025 году
Финансист Моргунова: МРОТ привяжут к медианной зарплате с января 2025 года
22 августа 2024, 21:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минимальный размер оплаты труда с января 2025 года привяжут к медианной зарплате, сообщила сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с «Газетой.ру». По словам финансиста, ее соотношение с МРОТ должно быть не менее 48 процентов.
«Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48 процентов», — пояснила Моргунова.
Она добавила, что величина федерального МРОТ в следующем году должна вырасти на 3198 рублей — до 22 440 рублей.

Вместе с тем с января начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения от 13% до 22%. Граждане с доходом за год выше 2,4 млн рублей будут платить 15% НДФЛ, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, от 50 млн — 22%.

Ранее сообщалось, что доставка еды из кафе и продуктов из магазинов стала самой популярной онлайн-покупкой в России с января по июнь 2024 года. Этот вид покупок в сети занял самую большую долю в 15,8% или 588 миллиардов рублей, указывалось в материале.

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#ндфл
#мрот
#зарплаты
#экономика
#общество
#деньги
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В Подольске устанавливают первую в Подмосковье сверхпрочную спортивную площадку
22 августа 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первый спорткомплекс из алюминия особой прочности начали устанавливать в общественном пространстве Московской области. К работам приступила компания «КЕНГУРУ.ПРО», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Площадку из четырёх блоков откроют на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск.
«К производству площадок из анодированного алюминия компания приступила в начале этого года. В разработку технологии, запуск линии и сертификацию нового оборудования компания инвестировала около 20 млн. рублей. К концу года «КЕНГУРУ.ПРО» планирует увеличить долю алюминиевой продукции в общем портфеле изделий до 15%», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В процессе испытаний комплексы нового поколения показали высокую износоустойчивость и гарантию качества не менее 50 лет.
«Площадка «Коледино» находится в начале своего развития. Ожидается, что через несколько лет она будет одной из новых привлекательных территорий, сконцентрировавших не только рабочие места, но и рекреационные зоны, где занятия спортом будут доступны для всех», – отметил гендиректор «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
Спортплощадки из анодированного алюминия – уникальная техническая и инженерная разработка компании. В рамках выпуска своей продукции предприятие сотрудничает с российской алюминиевой компанией РУСАЛ.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#площадки
#спортивная площадка
#подольск
#подмосковье
#московская область
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В РЖД напомнили Финляндии о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro
22 августа 2024, 17:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

РЖД считает незаконным изъятие Финляндией поездов Allegro, находившихся в совместной собственности. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту превысила 550 миллионов рублей.
Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. В компании подчеркнули, что незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, а за неисполнение вовремя этих решений предусмотрена неустойка. Её сумма к настоящему времени составляет уже 552 миллиона рублей.

Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Собственником составов являлась компания Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного РЖД и фирмой VR Group ещё в 2006 году. После начала спецоперации на Украине финская компания сообщила о прекращении перевозок на этом маршруте. Сегодня стало известно, что поезда Allegro со следующего года будут использоваться на внутренних маршрутах Финляндии. В РЖД подчеркнули, что не согласовывали передачу составов партнёру по совместному предприятию.

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#поезда
#компании
#предприятия
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#финляндия
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Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
22 августа 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Программа работает с 1 июня прошлого года. Она направлена на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса зданий или помещений в аренду по льготной ставке для ведения предпринимательской деятельности.
«За этот период мы передали бизнесу в льготную аренду 234 объекта. Получателями объектов стал 161 предприниматель. То, что некоторые бизнесмены берут в аренду не один объект, свидетельствует об эффективности программы. Заявленный объём инвестиций в проекты компаний превышает 1,1 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест – 990», – рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По условиям программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и требующие ремонта или реконструкции. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание – на 15. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, если менее 80%, то ставка аренды равна ставке налога на имущество.
«За год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. Выкуп объекта можно произвести через 1,5 года после ремонтных работ или после работ по восстановлению в срок, не превышающий три года с даты заключения договора аренды», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
На полученных объектах предприниматели планируют вести деятельность в самых разных сферах – от торговли и предоставления услуг до размещения производственных мощностей. Подобрать помещение или здание в рамках программы поддержки можно на инвестиционной карте Московской области.

Там же можно подать заявку онлайн на получение выбранного объекта. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

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#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#минимущества
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#недвижимость
#подмосковье
#московская область
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