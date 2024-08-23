Форум «100% Креатив» в Красногорске собрал более 1 тыс. участников

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Более 1 тыс. участников из разных уголков региона собрал Московский областной форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. Форум прошёл на Живописной набережной Красногорска.
В ходе деловой программы участники обсудили актуальные темы, связанные с креативными индустриями. Всего выступили свыше 60 спикеров – представители органов власти, руководители образовательных учреждений, кинорежиссёры, деятели искусств, предприниматели, основатели собственных брендов.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.
Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.
Читайте также:
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы
Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Форум стал площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Все желающие смогли высказать свои идеи и предложения. Многие отметили, что благодаря мероприятию смогли пообщаться с профессионалами, которые давно работают в сфере креативных индустрий, перенять опыт и наметить перспективы сотрудничества.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
«Широкое и всестороннее обсуждение позволило взглянуть на развитие креативных индустрий с разных углов. Все высказанные предложения будут взяты в проработку и обязательно учтены при разработке нашего регионального закона о креативных индустриях. Идей очень много, и важно, что мы получили их из первых уст», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Фото: пресс-служба Мособлдумы
Форум был организован Мособлдумой вместе с Министерством инвестиций промышленности и науки Московской области. В организации помогали 50 волонтёров. Благодаря их участию успешно прошли мастер-классы, ярмарка и другие мероприятия.
Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова вручила добровольцам благодарственные письма.
Читайте также:
Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»
Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы
Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
Лора Луганская