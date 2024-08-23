Кто поможет креативной индустрии: в Красногорске прошёл форум «100% Креатив»

Фото: Радио 1
На Живописной набережной Красногорска прошёл форум «100% Креатив». Как передаёт корреспондент «Радио 1» он объединил предпринимателей, творческих людей и всех, кто интересуется креативными индустриями.
Сейчас в Подмосковье более 20 тыс. человек заняты в креативных индустриях, сообщил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.
Фото: Радио 1
По словам Жигарева, в регионе уже работают меры поддержки, которыми пользуются, в том числе и представленные в Красногорске предприниматели. Для многих это было хорошим толчком для развития.
Фото: Радио 1
Как считает Рожнов, нужно создавать условия для того, чтобы такие предприниматели могли реализовать себя, продавать свою продукцию более эффективно и масштабно.
Фото: Радио 1
На форуме была развёрнута выставка-ярмарка, где 45 участников из разных уголков Подмосковья представили свои изделия и услуги, в том числе дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, экологические товары и изделия народных художественных промыслов. Часть средств с продаж направят на помощь жителям приграничных регионов.
Деловая программа форума объединила более 70 спикеров – ведущих экспертов и предпринимателей, которые поделились опытом, новыми идеями и видением будущего креативных индустрий.
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«У нас сегодня в области более 400 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 20 тыс. заняты именно в креативных индустриях. Это и кино, и народные промыслы, и IT-сектор, – всё, что в принципе связано с креативом. У сегодня больше 20 тыс. человек работают в этой сфере. Мы считаем это очень важной историей, потому что МСП занимает более 30% экономики нашего региона. И не поддерживать такой сектор было бы как минимум глупо. Это действительно наша экономическая база», – отметил замминистра.
Фото: Радио 1
По словам Жигарева, в регионе уже работают меры поддержки, которыми пользуются, в том числе и представленные в Красногорске предприниматели. Для многих это было хорошим толчком для развития.
«Мы, Министерство инвестиций, должны со своей стороны провести анализ, основываясь на пожеланиях и просьбах от бизнеса, представить какие-то новые меры поддержки, а также актуализировать те, которые уже есть. Именно для этого форум и проводится. Помимо этого, людям, как мы видим, нравится – у нас большое количество посетителей, все ходят от ларька до ларька, смотрят, выбирают, возвращаются, покупают», – поделился наблюдениями Жигарев.Московская область – основной регион для креатива в России, уверен зампредседателя Московской областной думы Олег Рожнов.
«Народные художественные промыслы – это креативная индустрия, которая развивалась по всему Подмосковью. Она и сейчас, в новых условиях, завоёвывает всё больше внимание со стороны покупателей. Мы про креативные индустрии не раз говорили на наших рабочих сессиях с бизнесом. У нас много талантливых людей. И несправедливо, что монополия на бренды и на креатив у нас почему-то отдана ряду западных стран. Давно пора перехватывать эту инициативу. У нас на сегодня уже более 24 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в креативной индустрии», – сказал депутат.
Фото: Радио 1
Как считает Рожнов, нужно создавать условия для того, чтобы такие предприниматели могли реализовать себя, продавать свою продукцию более эффективно и масштабно.
«Наша задача – помочь всем талантливым людям реализовать себя. Сегодня здесь шёл диалог как раз о том, что нужно нашим предпринимателям в сфере креативной индустрии. Мы сейчас обсуждали во время ярмарки, кому чего не хватает. Иногда люди говорят, что не хватает уверенности, чтобы взять кредит и дальше развиваться. Здесь государство должно выступать неким гарантом», – пояснил Рожнов.
Фото: Радио 1
На форуме была развёрнута выставка-ярмарка, где 45 участников из разных уголков Подмосковья представили свои изделия и услуги, в том числе дизайнерскую одежду, украшения ручной работы, экологические товары и изделия народных художественных промыслов. Часть средств с продаж направят на помощь жителям приграничных регионов.
«Русский человек устроен так, что у нас любая беда объединяет. Люди попали в сложную ситуацию. Мирным жителям, которые не участвуют в боевых действиях и не заслуживают такого отношения, мы всем миром помогаем. И любое мероприятие, где есть возможность поддержать – сбор гуманитарной помощи, возможность перечислят часть средств – поддерживает не только Московская область, но и вся наша страна. Эти инициативы идут от людей, и их поддерживают практически 100% участников», – рассказал Рожнов.Фото: Радио 1
Деловая программа форума объединила более 70 спикеров – ведущих экспертов и предпринимателей, которые поделились опытом, новыми идеями и видением будущего креативных индустрий.
«Сегодня проходит очень значимое мероприятие, первое для Московской области такого масштаба. У нас были совещания, расширенные заседания комитетов. На одной площадке и в таком масштабе, с участием такого количества гостей мы проводим мероприятие в первый раз. Хотим сконцентрировать внимание всех на этой сфере, сказать о том, что мы в Московской области планируем заниматься ею всерьёз и надолго, в том числе и Мособлдума. У нас в планах – принятие в первом чтении в осеннюю сессию нашего регионального закона о креативной индустрии», – поделилась планами председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Региональный форум креативных индустрий «100% креатив» проводили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Московская областная дума и центр «Мой бизнес» Подмосковья.
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Лора Луганская