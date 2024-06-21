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Украина обманула весь мир, сказав, что РФ заморит голодом население Земли, заблокировав вывоз республиканского зерна из Одессы, из-за чего киевский режим не сможет поставлять зерно другим странам, зарабатывая на поставках и тем самым помогая себе в кризисной ситуации.
Об этом в беседе с порталом Club des Vigilants заявил бывший руководитель службы французской экономической разведки Ален Жюйе. Он объяснил, что зерно уже было не в собственности Киева, а принадлежало компаниям США.
Инициатором проверки кораблей выступила Турция, чтобы проверить, нет ли в грузе оружия. Киевский режим не смог нажиться.
Жюйе резюмировал, что Киев ждет расплата перед Западом за поставляемые им вооружения, что представляет для Украины проблему, поскольку США все дают в кредит, а не просто так.
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«Инспекции на Босфоре показали, что из всего погруженного зерна в страны третьего мира и БРИКС отправлялось 5%, а всё остальное шло в западные страны. Отличный финт дезинформации! Проблема [украинского] экспорта в том, что деньги на нем зарабатывает не Украина, но американские компании», – сказал аналитик.
Инициатором проверки кораблей выступила Турция, чтобы проверить, нет ли в грузе оружия. Киевский режим не смог нажиться.
Жюйе резюмировал, что Киев ждет расплата перед Западом за поставляемые им вооружения, что представляет для Украины проблему, поскольку США все дают в кредит, а не просто так.
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Никита Кротов