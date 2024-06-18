Разведка ФРГ: Украина использовалась террористами как перевалочный пункт

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Террористы, возможно, использовали Украину в прошлом году в качестве перевалочного пункта. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам работы в 2023 году заявил глава Федерального ведомства по охране конституции Германии, в чьи полномочия входит разведка, Томас Хальденванг.
По словам Хальденванга, террористы отправляли в Европу своих соратников. Предполагается, что это делалось через волну украинских беженцев.
Представитель разведки ФРГ подчеркнул, что в Берлине внимательно смотрят на происходящее и предотвращают возможные террористические атаки. Хальденванг подчеркнул, что «Исламское государство провинции Хорасан»* наиболее опасная среди подобных организаций.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером, 22 марта, перед выступлением рок-группы «Пикник». Террористы расстреляли людей и устроили пожар в концертном зале.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Представитель разведки ФРГ подчеркнул, что в Берлине внимательно смотрят на происходящее и предотвращают возможные террористические атаки. Хальденванг подчеркнул, что «Исламское государство провинции Хорасан»* наиболее опасная среди подобных организаций.
«Масштабные скоординированные теракты, подобные недавнему теракту в Москве, также являются возможным сценарием», – сказал директор немецкой разведки.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером, 22 марта, перед выступлением рок-группы «Пикник». Террористы расстреляли людей и устроили пожар в концертном зале.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Никита Кротов