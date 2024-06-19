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Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в ЕС

19 июня 2024, 23:15
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в Евросоюз, сумма закупок в апреле составила 86 миллионов евро, что на 27% больше, чем в марте.
По данным Pravda.Ru, страны ЕС в основном покупали у Украины жмыхи и другие твёрдые отходы, которые получают после извлечения растительных масел из сырья.

Также покупались продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла и крахмала. Уточняется, что пищевые отходы приобретаются для производства кормов для животных.



Ранее сообщалось, что Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

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В ГД пояснили, почему в РФ не принимают закон, регулирующий торговую наценку
Депутат Нилов рассказал о законе, регулирующем торговую наценку
19 июня 2024, 21:06

Фото: iStock/monticelllo

В Госдуме вернулись к рассмотрению законопроекта, согласно которому можно регулировать торговую наценку на социально значимую категорию товаров. Что мешает принятию данного закона, рассказал депутат ГД Олег Нилов.
По его словам, наценка на товары первой необходимости в России не должна превышать 10%.

«Принятию данного законопроекта мешает лоббизм торговой силы, в том числе мощные ретейловские объединения, спекулятивные объединения – эти нездоровые силы пока побеждают авторов инициативы. Приводятся доводы о том, что мы живем в рыночном государстве и в рыночном мире. Рост зарплат пока отстает от роста цен», — рассказал Нилов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Он напомнил, что в списке значится порядка 40 социально значимых продуктов, а каждый крупный маркет продает десятки тысяч наименований продуктов. Таким образом, Нилов считает, что производителям основных продуктов питания стоит разрешить торговать не только на своих участках, но и на площадях, и в других местах.

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«На грани выживания»: назван прожиточный минимум для российской семьи в 2024 году
Экономист Копылова: семье из пяти человек необходимо 192 тысячи рублей в месяц
19 июня 2024, 20:19

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Минимальный доход для семьи из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер — не должен быть ниже 192 тысяч рублей в месяц. Такие данные предоставила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.
По словам эксперта, в месяц на питание одного члена семьи в среднем уходит 18 тыс. руб. в месяц на человека и 90 тыс. руб. на всю семью. При этом детская одежда обходится примерно в 36 тысяч в год, а для работающих взрослых – 48 тысяч в год.

При этом Копылова добавила, что один ребенок обходится родителям более чем в 30 тысяч рублей. В эту сумму входят дополнительные занятия и участие в спортивных мероприятиях, однако в эту оценку не включена подготовка к школе. В среднем 10 тысяч рублей уходит на оплату коммунальных услуг, а на оплату мобильной связи и интернета – пять тысяч рублей.

Таким образом, с учетом расходов на машину и формирования сбережений российской семье необходимо минимум 192 тыс. руб. дохода в месяц, подытожила Копылова. При этом она не стала учитывать оплаты по кредитам.

«Эту сумму необходимо сравнить с заработной платой двух работающих членов семьи — 157 тыс. руб. по Росстату и доходами одного пенсионера, составляющими 15 тыс. руб. в месяц. Таким образом, средняя российская семья балансирует на грани выживания, имея слегка дефицитный бюджет и не имея источников для долгосрочных сбережений, рискуя резко потерять свой уровень благосостояния из-за какого-либо риска», — заключила Копылова в беседе с «Газетой.Ru».

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Собственные доходы подмосковного бюджета в прошлом году выросли на 19%
19 июня 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Доходы регионального бюджета Московской области выросли по сравнению с уровнем 2022 года более чем на 19% – до 868 млрд рублей. Такие данные привела первый замминистра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.
«Прошлый год ознаменовался введением механизма единого налогового счета. Процесс адаптации бюджетной системы, бизнеса и налоговых органов к ЕНС занял почти полгода. Московской области удалось сохранить положительные темпы по всем основным источникам налоговых доходов. Налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета выросли к уровню 2022 года на 19,4% - до 868 млрд рублей. Темп роста сложился выше, чем в среднем по регионам России», – отметила Кадырова.
Она выступила на публичных слушаниях в Мособлдуме по годовому отчёту об исполнении бюджета Подмосковья за 2023 год. Замминистра отметила, что бюджетообразующими источниками собственных доходов традиционно стали налог на прибыль и НДФЛ. Их доля составляет 75%.

При этом налоговая база по налогам диверсифицирована, что является фактором стабильности. Основу составляют обрабатывающая промышленность и торговля. На долю этих отраслей в налоге на прибыль организаций приходится 68% всех поступлений, в НДФЛ – 40%.

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#экономика
#мособлдума
#бюджет
#налоги
#подмосковье
#московская область
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Экономист рассказала, как повышение НДФЛ отразится на доходах среднего класса
Эксперт Динец: повышение НДФЛ ударит по доходам среднего класса
19 июня 2024, 18:07

Фото: iStock/blinow61

Заведующая кафедрой «Финансов и кредита» РУДН Дарья Александровна Динец заявила, что повышение НДФЛ ударит по доходам среднего класса в России.
«С точки зрения доходов конкретного налогоплательщика, это значительный удар по среднему классу. Ведь люди, которые стремятся зарабатывать официально, скажем, от 5 миллионов рублей в год, теперь будут платить гораздо более высокие налоги», — рассказала Динец в разговоре с RuNews24.ru.

По её словам, в процентном соотношении это уже будет более ощутимо, чем нынешние 13–15%. Однако Динец добавила, что для каждого отдельного налогоплательщика подобное повышение НДФЛ увеличит налоговую нагрузку, особенно для тех семей, где работает только один человек.

Напомним, в России планируют ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физлиц (НДФЛ):

  • базовая ставка в 13% сохранится на том же уровне для годового дохода в размере до 2,4 млн рублей;
  • при доходе от 2,4 млн рублей до 5 миллионов рублей будет облагаться НДФЛ 15%;
  • доход от 5 до 20 млн рублей — ставка 18%;
  • если доход гражданина составляет от 20 до 50 млн рублей, ставка достигнет 20%;
  • доход более 50 млн рублей будет облагаться НДФЛ в 22%.

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#люди
#удар
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Подмосковным фермерам бесплатно предоставили более 1,2 тыс. га земли
19 июня 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 1200 гектаров земли предоставили в безвозмездное пользование фермерским хозяйствам Московской области в рамках программы «Подмосковные 10 га», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На данный момент под программу выделено 105 земельных участков общей площадью около 2 874 гектаров. Из них уже предоставили в безвозмездное пользование аграриям 39 участков площадью 1 222 гектара», — пояснил глава регионального Минсельхозпрода Сергей Двойных.
В министерстве отметили, что в рамках программы зарегистрированные в Московской области фермерские хозяйства могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет от 10 до 200 гектаров. Оформить заявку на получение земли можно на региональном портале госуслуг.

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#фермерские хозяйства
#земельные участки
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Курс рубля активно продолжает рост к юаню
Глава отдела ПСБ Евгений Локтюхов: падение юаня к рублю высоковероятно
19 июня 2024, 15:16

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже, рубль же наоборот дорожает на фоне подготовки компаний-экспортеров к июньским налоговым выплатам, передает INTERFAX.RU.
По итогам первых минут торгов курс юаня составил 11,285 рублей, что на 16,5 коп. ниже по отношению к уровню предыдущего закрытия. Чуть позднее курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с 12 мая 2023 года и на 19 июня 2024 года составил 10,95 рублей.

«Спрос на юань по-прежнему весьма слабый сразу по нескольким причинам - от проблем как с проведением платежей в юанях импортерами и неготовности ряда иностранных компаний переходить на оплату в китайской валюте, так и невозможности проведения ряда конверсионных операций на биржевых торгах», — пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов в своем обзоре.
Эксперт подытожил, что складывающаяся обстановка приводит к укреплению курса рубля, что также требует дополнительного регулирования со стороны властей.

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#эксперт
#курс
#спрос
#рубль
#рынок
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Шоколад в России подорожал на 15% с начала года
19 июня 2024, 14:25

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В России с начала текущего года на 15% увеличилась стоимость шоколада. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек индекс».
«Средний чек шоколадной плитки, по данным первых пяти месяцев этого года, составляет 304 руб. – это на 15% выше, чем в прошлом году. Весовые шоколадные конфеты подорожали на 13% со средним чеком 346 руб., а конфеты в коробках – на 11%, здесь средний чек составил 603 рублей», – сказал собеседник в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом поясняется, что шоколад и конфеты дорожают из-за увеличения затрат производителей какао-бобового сырья во всем мире. Однако в России спрос на шоколадную продукцию не падает, а только растёт.

Таким образом, спрос на шоколадки вырос на % по сравнению с прошлым годом, весовые шоколадные конфеты стали покупать на 6% чаще, а коробки с конфетами – на 5%.

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#спрос
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Резкое укрепление рубля объяснили
Профессор ВШЭ Коган объяснил укрепление рубля к юаню проблемами с импортом
19 июня 2024, 13:27

Фото: istock/LarisaL

Недавнее значительное укрепление рубля по отношению к юаню, начавшееся после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения торгов долларами, объясняется несколькими факторами.
Об этом сообщил инвестиционный банкир и профессор ВШЭ Евгений Коган в своем Telegram-канале.

Первой причиной Коган назвал опасения участников рынка, что торги юанем на Мосбирже также могут прекратиться. Хотя официальных подтверждений этому нет, некоторые участники рынка начали готовиться к возможным последствиям.

Второй причиной стало ожидаемое усложнение оплаты импорта. Новые ограничения затронули не только российские институты, но и десятки китайских компаний, включая финансовые, которые имели связи с Россией. Это заставило китайских партнеров перестраховываться и разрывать отношения с российскими импортерами.

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Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, добывающей уран
19 июня 2024, 09:33

Фото: istockphoto/HT Ganzo

Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо. Таким образом, Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, на территории которой добывается уран.
Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало компании соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба Terrafame в телеграм-канале. Согласно прогнозам, после завершения пусконаладочных работ предприятие выйдет на полную мощность к 2026 году. Тогда объём производства урана составит до 200 тонн в год.

Уран, извлеченный компанией Terrafame, будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки. После этого его используют для производства атомной энергии. Планируемая годовая добыча урана соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции «Олкилуото-3».

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