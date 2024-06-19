Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в ЕС

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Украина стала крупнейшим поставщиком пищевых отходов в Евросоюз, сумма закупок в апреле составила 86 миллионов евро, что на 27% больше, чем в марте.
По данным Pravda.Ru, страны ЕС в основном покупали у Украины жмыхи и другие твёрдые отходы, которые получают после извлечения растительных масел из сырья.
Также покупались продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла и крахмала. Уточняется, что пищевые отходы приобретаются для производства кормов для животных.
Ранее сообщалось, что Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете.
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Также покупались продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла и крахмала. Уточняется, что пищевые отходы приобретаются для производства кормов для животных.
Ранее сообщалось, что Украина планирует продать почти двадцать государственных предприятий на пять миллиардов долларов, чтобы закрыть дыру в бюджете.
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Элина Позднякова