Freightos: перевозки из Азии в Европу выросли в цене в 2 раза из-за атак хуситов

Фото: iStock/SHansche
Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу выросла в цене в 2 раза на фоне кризиса в Красном море.
Он связан с ракетными атаками, которые участились со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».
РБК пишет об этом, ссылаясь на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Стоимость доставки сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу взлетела в 2 раза, достигнув уровня в 4 тысячи долларов.
Также цены на доставку аналогичного контейнера в средиземноморские страны достигала 5175 долларов.
Перевозчики решили поднять цены до 6000 долларов за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья. Вопрос касается транспортировки грузов с середины января.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на контейнерные перевозки из- геополитической напряженности, которая царит в акватории Красного моря. Этой динамике поспособствует и практика использования ценовых надбавок, которые варьируются от 500 до 2700 долларов за контейнер.
Ранее сообщалось, что в контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.
Читайте также:
CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou
Sky News: Хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море
Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины
РБК пишет об этом, ссылаясь на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Стоимость доставки сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу взлетела в 2 раза, достигнув уровня в 4 тысячи долларов.
Перевозчики решили поднять цены до 6000 долларов за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья. Вопрос касается транспортировки грузов с середины января.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на контейнерные перевозки из- геополитической напряженности, которая царит в акватории Красного моря. Этой динамике поспособствует и практика использования ценовых надбавок, которые варьируются от 500 до 2700 долларов за контейнер.
Ранее сообщалось, что в контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).
Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.
Читайте также:
CENTCOM: Йеменские хуситы атаковали ракетой контейнеровоз Hangzhou
Sky News: Хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море
Турция ответила на сообщения о пропуске минных тральщиков для Украины
Мария Фирсова