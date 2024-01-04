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Freightos: перевозки из Азии в Европу выросли в цене в 2 раза из-за атак хуситов

04 января 2024, 12:31
Фото: iStock/SHansche

Фото: iStock/SHansche

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в Европу выросла в цене в 2 раза на фоне кризиса в Красном море.
Он связан с ракетными атаками, которые участились со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла».

РБК пишет об этом, ссылаясь на данные международной платформы бронирования грузов Freightos. Стоимость доставки сорокафутового контейнера из Азии в Северную Европу взлетела в 2 раза, достигнув уровня в 4 тысячи долларов.


Также цены на доставку аналогичного контейнера в средиземноморские страны достигала 5175 долларов.
Перевозчики решили поднять цены до 6000 долларов за доставку одного контейнера из Азии в страны Средиземноморья. Вопрос касается транспортировки грузов с середины января.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на контейнерные перевозки из- геополитической напряженности, которая царит в акватории Красного моря. Этой динамике поспособствует и практика использования ценовых надбавок, которые варьируются от 500 до 2700 долларов за контейнер.

Ранее сообщалось, что в контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской компании Maersk и идущий под флагом Сингапура в южной части Красного моря, попала ракета, выпущенная йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 31 декабря сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Американское командование утверждает, что судно запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. При этом Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, контролируемых хуситами.

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#экономика
#море
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Мягкой посадки не будет: экономическая стабильность России в 2024 году под угрозой
Эксперт по финансам Кабаков дал прогноз о будущем экономики России на 2024 год
04 января 2024, 11:13

Фото: IStock/ipopba

В 2024 году ожидается замедление темпов роста мировой экономики, что также отразится на ситуации в России. Это приведёт к дефляции и проблемам в бизнесе. Об этом в эфире «радио 1» рассказал директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, мир находится на пороге изменений: высокие ключевые ставки неминуемо приведут к замедлению темпов роста экономики во многих странах, в том числе, и в России. При этом, сгладить удар не получится.
«Многие надеются на мягкую посадку, но этого не будет. Замедление темпов, снижение потребительского спроса и темпов роста в промышленности с учётом завершённых стимулов, которые предоставляло правительство, в том числе для отраслей военно-промышленного комплекса, может привести к обратной ситуации: мы можем увидеть падающий потребительский спрос, дефляцию в некоторых секторах. Но не для потребителей. Это может коснуться товаров длительного пользования. Ставки растут, потребительский кредит брать больно, ипотеку, не субсидированную уже, невозможно использовать, — всё это приведёт к дисбалансам, к замедлению в перспективе ближайшего полугода», — отметил Кабаков.
Во время прямой линии в декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, экономическая ситуация в России стабильно развивается, за девять месяцев 2023 года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Однако Кабаков отметил, что успехами в экономике РФ обязана военно-промышленному комплексу, а точнее, — субсидированию со стороны государства.
«Та экономика, которую мы получили в 2023 году росла за счёт отдельных отраслей, которые государство активно субсидировало. В этой сфере могут быстро измениться вводные. Так, если геополитические конфликты начнут переходить в затухающую фазу, если расходы на военно-промышленный комплекс будут снижаться, я думаю, мы увидим замедление в промышленности и новые вводные для нашей экономики», — сказал собеседник.
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#экономика
#расходы
#ввп
#россия
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Курс доллара на Мосбирже остаётся на прежнем уровне
04 января 2024, 08:41

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс доллара по отношению к рублю на открытии торгов Мосбиржи в четверг, 4 января, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сохранился на прежнем уровне, составив 92 рубля.
ТАСС сообщает, что курс евро упал на 0,6 копейки и составил 100,17 рубля. В свою очередь курс юаня снизился на 1,5 копейки, до 12,737 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2023 года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на прогнозы Запада, уходящий год стал успешным для российской экономики. Так, Минэкономразвития оценило рост ВВП в 3,5%, что значительно больше, чем в период до введения антироссийских санкций.

Общая прибыль предприятий выросла на 24%, а нефинасовая сфера заработала в разы больше, чем в предыдущие периоды. За первые девять месяцев прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 триллионов рублей, что на четверть больше показателей 2022 года.

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#рубль
#доллар
#экономика
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Санкции против алмазов из России губительны для западной экономики
Депутат Дюпон-Эньян: «Алмазные» санкции против РФ разрушают экономику Запада
04 января 2024, 05:09

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция!» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал ограничительные меры против российских алмазов, введённые в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, пишет 4 января РИА Новости. Он считает, что запрет на импорт алмазов разрушит экономики западных стран, которые продолжают финансировать «бесконечный конфликт» на Украине.
Напомним, что с 1 января начал действовать запрет стран G7 (Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из РФ.

С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года. Тогда же страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирных изделий, а также наручных/карманных часов, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

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#санкции
#россия
#франция
#экономика
#депутат
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В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти
Пури: сокращение поставок нефти из РФ в Индию произошло не из-за оплаты
03 января 2024, 21:51

Фото: iStock/e-crow

Поставки российской нефти в Индию сократились не в связи с проблемами в оплате. Об этом сообщил министр нейти и природного газа страны Хардипа Пури.
Он подчеркнул, что на объёмы импорта нефти влияет стоимость энергоресурсов.

По словам Пури, Индия не имеет проблем с оплатой. Однако вопрос цены, по которой закупают нефть индийские НПЗ, остаётся открытым. Это связано с тем, что Индия уверенно ориентируется в нынешней мировой энергетической ситуации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года обнулилась пошлина на экспорт российской нефти в рамках завершения манёвра урегулирования налогов в нефтяной отрасли.

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#россия
#индия
#нефть
#поставки
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Мантуров назвал сроки возобновления работы бывшего завода Volkswagen
Мантуров: в 2024 году стартует производство авто на бывшем заводе Volkswagen
03 января 2024, 18:12

Фото: iStock/Jenson

В первом полугодии 2024 года возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, предприятие теперь принадлежит компании «Арт-Финанс». Её удалось найти индустриального зарубежного партнёра, поэтому возобновление работы стартует уже в первой половине этого года.

Ранее Мантуров назвал условия для снижения цен на автомобили Лада. Он отметил, что для стабилизирования цен необходимо понижение ключевой ставки Центробанка, а также снижение расходов на логистику. Также на цену готовые авто оказывает влияние дороговизна привозных из-за границы материалов.

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#денис мантуров
#автомобили
#производство
#россия
#предприятие
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Компании из структуры «Русь-Ойл» оказались под контролем государства
03 января 2024, 17:55

Фото: istockphoto/e-crow

Несколько нефтяных компаний холдинга «Русь-Ойл» теперь находятся под контролем государства.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на записи в ЕГРЮЛ от 27 декабря.

Сообщается, что самым крупным активом, который перешел в собственность Росимущества, является ООО «Компания Полярное сияние». Под её контролем находится лицензирование добычи углеводородов на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе.

В 2023 году Замоскворецкий районный суд Москвы признал бизнесмена Алексея Хотина, который владеет холдингом «Русь-Ойл», виновным в уклонении от уплаты налогов. Суд взыскал с него 192 млрд рублей в счёт государства.

До этого РБК сообщал, что ключевые активы KR Properties миллиардера Александра Клячина будут переданы государству.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.

В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.

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#нефть
#компании
#новости
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Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
«Газпром»: поставки Газа в Китай вышли на новый уровень
03 января 2024, 16:34

Фото: iStock/MikeMareen

Поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.
В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.

И уже 2 января установленный уровень был превышен, что позволило российской компании побить исторический рекорд по объёмам экспорта газа в азиатскую страну.

Отмечается, что между «Газпромом» и компанией CNPC из Китая выстроено сотрудничество с упором на двусторонний долгосрочный договор., согласно которому и производятся поставки.

В компании подчеркнули, что устанавливаемые в течение 2023 года рекорды показывают заинтересованность Китая в продолжении поставок газа из России, а также подчёркивают надёжность «Газпрома».

Согласно статистике на конец 2023 года Китай поставил в Россию 22,7 миллиарда кубометров газа. Данное число на 770 миллионов превышает установленные в контракте обязательства, а также в полтора раза больше показателей 2022 года.

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#газпром
#китай
#россия
#газопровод
#поставки
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Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
03 января 2024, 14:36

Фото: istockphoto/ra3rn

Первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Вес нетто продукции составил 19,36 тонны.
Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора. После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.

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#яйца
#россельхознадзор
#цены
#специалисты
#сотрудники
#поставки
#рф
#турция
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Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
03 января 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

По сообщению министерства финансов США, государственный долг страны на текущий момент превысил 34 триллиона долларов и достиг наивысшего показателя за всю историю. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично поздравила Штаты с достижением этого результата.
Госдолг США растёт небывалыми темпами. Ещё месяц назад этот показатель составлял 33 триллиона долларов.

«С Новым госдолгом!», — на манер новогоднего поздравления написала российский дипломат в своём телеграм-канале.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепилицы, неуёмный рост государственного долга США уже практически обрёк эту страну на дефолт. По мнению финансиста, это неприятное для экономики явление произойдёт в Соединённых Штатах не позднее, чем через десять лет.

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#экономика
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