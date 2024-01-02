Sky News: Хуситы выпустили две ракеты по американскому кораблю в Красном море

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Сторонники радикального движения «Ансар Алла» (хуситы), которые находится у власти в северной части Йемена, запустили две ракеты в сторону американской баржи в акватории Красного моря. Однако попасть в корабль не удалось.
Источники в группировке «Ансар Алла» опровергли эту информацию. Сообщалось, что катера хуситов обстреляли американское судно с большого расстояния, не сумев как-либо поразить или зацепить его.
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Александр Бойцов