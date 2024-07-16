Фрязинская компания готового питания расширила производство благодаря субсидии

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фрязинское производство готового питания для сотрудников предприятий произвело полную модернизацию оборудования, увеличило мощности и расширила площади, потратив более 15 млн. рублей полученных инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В прошлом году компания получила субсидию в 4 млн. руб. на новое оборудование. Благодаря этому в этом году будут запущены десертная линейка и консервный цех, штат увеличится на 30%, а выручка - в 1,5 раза. На фабрике уже работают восемь цехов, имеются складские помещения для хранения готовой продукции и цеха для сбора отгрузок», – отметили в министерстве.Там добавили, что ежедневно на производстве выпускают более 500 кг готовой продукции разного назначения. Производственный штат фабрики состоит из 16 специалистов.
Кулинария каждый день обеспечивает клиентов готовой едой, напитками и десертами с быстрой доставкой по ближайшему Подмосковью.
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Лора Луганская