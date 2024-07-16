Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Фрязинская компания готового питания расширила производство благодаря субсидии

Фрязинская компания готового питания расширила производство благодаря субсидии

16 июля 2024, 22:18
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Фрязинское производство готового питания для сотрудников предприятий произвело полную модернизацию оборудования, увеличило мощности и расширила площади, потратив более 15 млн. рублей полученных инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В прошлом году компания получила субсидию в 4 млн. руб. на новое оборудование. Благодаря этому в этом году будут запущены десертная линейка и консервный цех, штат увеличится на 30%, а выручка - в 1,5 раза. На фабрике уже работают восемь цехов, имеются складские помещения для хранения готовой продукции и цеха для сбора отгрузок», – отметили в министерстве.
Там добавили, что ежедневно на производстве выпускают более 500 кг готовой продукции разного назначения. Производственный штат фабрики состоит из 16 специалистов.



Кулинария каждый день обеспечивает клиентов готовой едой, напитками и десертами с быстрой доставкой по ближайшему Подмосковью.

Читайте также:

Подмосковные фермеры получили 15 га на льготных условиях под питомник растений

Подмосковная компания стала выпускать вчетверо больше сухих душей для военных

Кофейный завод в Рузе начал выпуск новой линейки капсульного кофе
#минсельхозпрод мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#субсидии
#питание
#фрязино
#московская область
Подмосковные фермеры получили 15 га на льготных условиях под питомник растений
16 июля 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерскому хозяйству в Раменском городском округе предоставили в аренду 15,6 гектаров земли для организации питомника растений. Участок получен на льготных условиях без проведения торгов на пять лет, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В питомнике планируют выращивать многолетние растения и садовые декоративные культуры. В их числе такие перспективные сорта, как шалфей русский и тысячелистники. Все виды приспособлены к климату средней полосы. Они могут использоваться в садово-парковом хозяйстве, а также в качестве сырья для производства ароматических масел и парфюмерии», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, выбрать участок и подать документы любой сельхозтоваропроизводитель региона может в онлайн-режиме на портале «Госуслуги Московской области».

Консультацию специалиста можно получить, обратившись в Центр компетенций Московской области по телефону 7 (498) 602-29-19.

Читайте также:

Подмосковная компания стала выпускать вчетверо больше сухих душей для военных

Кофейный завод в Рузе начал выпуск новой линейки капсульного кофе

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей
#минсельхозпрод мо
#фермерские хозяйства
#растения
#раменский городской округ
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силуанов: Смягчение требований по продаже валютной выручки не связано с курсом
16 июля 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Еще одно снижение порога возврата валютной выручки — на этот раз с 60% до 40% — не связано с курсом рубля. Национальная валюта в последнее время начала укрепляться по отношению к другим валютам.
Об этом в разговоре с изданием «Ведомости» заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, целью снижения нормативов продажи валютной выручки явилось упрощение внешних расчётов. Он отметил, что для участников внешнеэкономической деятельности более комфортной является ситуация, когда часть выручки остаётся на зарубежных счетах и используется в дальнейшем для приобретения импортных товаров.

«Живем с тем курсом, который есть», — уточнил глава российского Минфина.

Требование об обязательной продаже валюты было введено указом президента России с 16 октября 2023 года на фоне падения курса рубля. Изначально порог на зачисление валюты в уполномоченные российские банки составлял 80%. Затем он был снижен до 60%, и вот теперь — до 40%.

Читайте также:

Финансист Бабин назвал причину укрепления рубля

ЦБ в десять раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке

Правительство РФ предложило продлить обязательную продажу валютной выручки
#банки
#антон силуанов
#рф
#валюта
#рубль
#курс
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковная компания стала выпускать вчетверо больше сухих душей для военных
16 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объём выпускаемой продукции на предприятии в городском округе Пушкинский. Компания производит сухие души для военных, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Предприятие за год увеличило объём выпускаемой продукции с 300 тыс. до 1,2 млн единиц в месяц. Вместе с ростом производственных мощностей значительно увеличилось и число рабочих мест – с 20 до 150. В ближайшее время планируется создать ещё порядка 50 вакансий. Объём инвестиций в запуск производственной площадки оценивается в 160 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Разработка компании полностью производится исключительно из российских компонентов. Продукция предназначена для использования военными в полевых условиях. Изделие позволяет быстро помыться при полном отсутствии воды.
«Сегодня мы работаем сразу на двух подмосковных производственных площадках. В рамках действующего гособоронзаказа поставляем продукцию мы в зону СВО. В ближайшее время планируем нарастить производственные мощности», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают, намыливают тело, а затем вытираются полотенцами, поскольку средство не требует смывания.


Читайте также:
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производители
#душ
#военные
#сво
#спецоперация
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минфине США пригрозили Киргизии «мерами», если она продолжит помогать РФ
16 июля 2024, 13:16

Фото: istockphoto / HStocks

США ввели санкции против нескольких компаний из Киргизии за помощь России в обходе ограничений. Об этом сообщил представитель управления Минфина США Уоррен Райан.
Райан рассказал, что две компании были исключены из финансовой системы США и мировой финансовой системы 12 июля. По его словам, это произошло из-за того, что компании занимались незаконными закупками и уклонялись от соблюдения санкций, касающихся поставок для российской военно-промышленной базы.

«Вашингтон готов сотрудничать с другими странами, чтобы исполнить антироссийские санкции. Если это не дает результатов, то американская сторона готова принять дополнительные меры. США будут предоставлять Бишкеку всю необходимую информацию для последующего отчета. Это сработало в некоторых случаях, в других – не удалось достичь успеха или пришлось действовать быстро», — подчеркнул Уоррен Райан.

В Киргизии Вашингтон столкнулся с проблемой: торгово-экономические связи России и Киргизии оказались очень сильными. После февраля 2022 года Россия использовала Центральную Азию в качестве посредника. Это привело к резкому увеличению поставок критически важных товаров через Киргизию, особенно в оборонно-промышленной сфере.

Ранее стало известно, что Киргизия планирует вернуться к обслуживанию российских банковских карт «Мир». Глава МИД Жээнбек Кулубаев заявил, что власти пытаются соблюдать антироссийские санкции, но не всегда могут их отследить.

Читайте также:

Песков: Конфискация активов РФ может повлиять на судьбу крупных стран ЕС

ВВП Китая в первом полугодии 2024 года вырос на 5%

Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией
#сша
#россия
#санкции
#мид
#компании
#меры
#мир
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Конфискация активов РФ может повлиять на судьбу крупных стран ЕС
16 июля 2024, 12:45

Фото: istockphoto / sinonimas

В Кремле прокомментировали информацию о планах Саудовской Аравии по продаже долговых бумаг европейским странам.
В Кремле стало известно, что Саудовская Аравия намеревается продать европейские долговые обязательства. Как заявил 16 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, эта информация была изучена.

«Мы видели эту информацию. Мы уже давно говорили, что любые попытки незаконно конфисковать активы Российской Федерации и экспроприировать их нанесут огромный ущерб международной финансовой системе», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

По мнению Дмитрия Пескова, подобные действия заставят многие другие страны, которые также располагают значительными средствами за рубежом, задуматься о судьбе своих активов.

Ранее агентство Bloomberg 9 июля сообщило, что страны G7 собираются конфисковать $300 млрд российских активов. В ответ Саудовская Аравия грозится избавиться от бумаг ЕС.

Доцент Максим Чирков заявил, что Саудовская Аравия может продать эти бумаги в ответ на конфискацию российских резервов. Это приведёт к резкому снижению курса евро.

Читайте также:

Платежи через «ВТБ Шанхай» не доходят до китайских поставщиков

Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей
#евро
#производство
#страны
#дмитрий песков
#ущерб
#информация
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Платежи через «ВТБ Шанхай» не доходят до китайских поставщиков
16 июля 2024, 12:14

Фото: istockphoto / Stanislav Ostranitsa

Как рассказал «Ведомостям» источник в одном из российских банков, платежи через «ВТБ Шанхай», который является лидером в сфере платежей в Китае, перестали доходить до контрагентов в этой стране.
Импортёры сообщают о проблеме, связанной с платежами, отправляемыми в Китай через шанхайский филиал ВТБ. С 20 июня деньги поступают в банк, но до поставщиков не доходят.

«Как рассказали сотрудники ВТБ, проблемы связаны с процессом обновления платёжного софта. Обновление обещают завершить до 15-17 июля. Однако сотрудник другого банка утверждает, что платежи так и не возобновятся. Партнёр фирмы ProLegals, Светлана Громадская, сообщила о приостановке «ВТБ Шанхай» зачисления платежей в юанях из-за отсутствия этих валют.Представитель группы ВТБ отказался комментировать ситуацию», — сообщили в материале Ведомости.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял о планах увеличить штат сотрудников в филиале в Шанхае в 2,5 раза. В марте ВТБ сообщили о задержках в обработке платежей из-за большого количества заявок на открытие новых счетов.

Стоит отметить, что ВТБ — единственный российский банк с финансовой лицензией, который может проводить операции в Китае. «Сбербанк» и «Альфа-банк» также планируют открыть филиалы в Китае, но пока не осуществили эти планы.

Читайте также:

Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России

Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов

Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась
#деньги
#банк
#сбербанк
#китай
#операции
#сотрудники
#импорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кофейный завод в Рузе начал выпуск новой линейки капсульного кофе
15 июля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Завод компании «Московская кофейня на паяхъ» в Рузе представил новую линейку капсульного кофе для кофемашин Nespresso. Компания запустила производство трёх видов алюминиевых капсул: CREMA, LUNGO и INTENSE, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«CREMA предлагает плотную пенку и нежное карамельное послевкусие. LUNGO обладает насыщенным вкусом с фруктовыми нотками, а INTENSE – это крепкий кофе с горчинкой и ароматом тёмного шоколада и специй», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что новая продукция разнообразит кофейный ритуал и позволит выбрать каждому любителю кофе вкус, который он предпочитает.

Читайте также:

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей

Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате

На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест
#экономика
#инвестиции
#минсельхозпрод мо
#кофе
#руза
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России
15 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/bigtunaonline

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что в России к сентябрю бензин подорожает на 5-10%.
«Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он отметил, что хотя рост цен неприятен как гражданам, так и бизнесу, в данном случае ничего катастрофичного не предвидеться.

Ранее аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайшее время в России не будет.

Читайте также:

Росстат закрыл публикацию данных о производстве бензина

Аналитик Скрябин призвал не ожидать снижения цен на бензин

Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
#бензин
#рост
#цена
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей
15 июля 2024, 18:43

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Расположенный в Дмитровском городском округе индустриальный парк «Белый раст» пополнил новый резидент. Компании «ЭТМ» передали участок площадью 48 га, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестор намерен создать производственно-складской распределительный центр электротехнической и строительной продукции. «Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта на предприятии создадут около 500 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Как отметили в министерстве, подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.

Читайте также:

Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате

На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест

Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов
#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#производство
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф