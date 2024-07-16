Подмосковные фермеры получили 15 га на льготных условиях под питомник растений

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фермерскому хозяйству в Раменском городском округе предоставили в аренду 15,6 гектаров земли для организации питомника растений. Участок получен на льготных условиях без проведения торгов на пять лет, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В питомнике планируют выращивать многолетние растения и садовые декоративные культуры. В их числе такие перспективные сорта, как шалфей русский и тысячелистники. Все виды приспособлены к климату средней полосы. Они могут использоваться в садово-парковом хозяйстве, а также в качестве сырья для производства ароматических масел и парфюмерии», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, выбрать участок и подать документы любой сельхозтоваропроизводитель региона может в онлайн-режиме на портале «Госуслуги Московской области».
Консультацию специалиста можно получить, обратившись в Центр компетенций Московской области по телефону +7 (498) 602-29-19.
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Лора Луганская