Кофейный завод в Рузе начал выпуск новой линейки капсульного кофе

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Завод компании «Московская кофейня на паяхъ» в Рузе представил новую линейку капсульного кофе для кофемашин Nespresso. Компания запустила производство трёх видов алюминиевых капсул: CREMA, LUNGO и INTENSE, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«CREMA предлагает плотную пенку и нежное карамельное послевкусие. LUNGO обладает насыщенным вкусом с фруктовыми нотками, а INTENSE – это крепкий кофе с горчинкой и ароматом тёмного шоколада и специй», – уточнили в министерстве.Там добавили, что новая продукция разнообразит кофейный ритуал и позволит выбрать каждому любителю кофе вкус, который он предпочитает.
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Лора Луганская