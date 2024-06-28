Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

Фото: istock / Igor Vershinsky
Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Российскую Федерацию. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.
7 июня бразильские власти приняли запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям УК РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в области предпринимательства.
По версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором компании, совместно с соучастницей не выполнил обязательства по договору по поставке стройматериалов, что позволило им незаконно стать владельцами имущества двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.
В аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую. Лебедева экстрадирована в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилии.
Читайте также:
Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман
МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров
Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
По версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором компании, совместно с соучастницей не выполнил обязательства по договору по поставке стройматериалов, что позволило им незаконно стать владельцами имущества двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.
В аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую. Лебедева экстрадирована в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилии.
Читайте также:
Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман
МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров
Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
Алина Юрчак