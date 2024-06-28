Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.