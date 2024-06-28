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Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

МВД: Бразилия экстрадировала гражданку РФ по делу о мошенничестве на ₽67 млн
28 июня 2024, 01:36
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

Россиянка Вероника Лебедева, которая является сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 миллионов рублей, экстрадирована из Бразилии в Российскую Федерацию. Об этом проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС.
7 июня бразильские власти приняли запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям УК РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в области предпринимательства.

По версии следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором компании, совместно с соучастницей не выполнил обязательства по договору по поставке стройматериалов, что позволило им незаконно стать владельцами имущества двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.



В аэропорту Сан-Паулу представители компетентных органов Бразилии передали разыскиваемую. Лебедева экстрадирована в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Бразилии.

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Бывший баскетболист Хряпа умер в возрасте 45 лет
Скончался экс-игрок УНИКСа и брат баскетболиста Виктора Хряпы Николай
28 июня 2024, 00:21

Фото: istock / SergeyPankratov

Экс-баскетболист Николай Хряпа умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил Телеграм-канал саратовского «Автодора».
Причина смерти Николая не называется.

«Баскетбольный клуб «Автодор» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Вечная и светлая память», — сказано в сообщении.
Николай Хряпа — старший брат чемпиона Европы и бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в составе сборной РФ по баскетболу Виктора Хряпы. Николай Хряпа выступал за «Автодор» с 1998 по 2001 год.

Спортсмен играл за российские УНИКС и «Урал-Грейт», украинские «Киев», «Одессу» и «Будивельник». В составе «Одессы» баскетболист становился чемпионом Украины, вместе с УНИКСом - обладателем Кубка чемпионов Международной федерации баскетбола.

Братья являются уроженцами Киева. При этом Николай выступал за украинскую сборную, Виктор — за национальную команду России по баскетболу.

Ранее стало известно, что умер американский актер Билл Коббс. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Словакии поезд протаранил пассажирский автобус: погибли шесть человек
28 июня 2024, 00:07

Фото: istock / Vladimir Dyavhkov

В результате столкновения автобуса с поездом в Словакии погибли 6 человек. Об этом проинфрмиовали в центре скорой медицинской помощи государства.
До этого сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который следовал из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).

«Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек», — сказано в сообщении центра.
Согласно сведениям словацких информагентств, все погибшие являются пассажирами автобуса.

К месту аварии прибыл глава министерства внутренних дел Словакии.

МИД Венгрии сообщил, что в ДТП не пострадали граждане их страны, консульство не получало обращений о помощи. Венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.

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#дтп
#поезда
#погибшие
#аварии
#страны
#словакия
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Герой, защищавший Махачкалу от боевиков, оказался тестем полицейского
RT: Житель Дагестана заменил убитого боевиками полицейского, взяв его оружие
27 июня 2024, 23:39

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

Дагестанец, защищавший Махачкалу от террористов, оказался тестем одного из полицейских. О человеке, фото которого опубликовала руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, рассказал телеканал RT.
По данным издания, 63-летний Абакар Алиев раньше работал водителем в строительной компании. В день нападения террористов он взял в руки автомат, заменив убитого правоохранителя.

Как сообщил заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев, 23 июня Алиев с зятем жарили шашлыки, когда в 500 метрах от них раздалась стрельба.

Родственник мужчины — сотрудник ГАИ, у него было с собой удостоверение, по этой причине их пропустили через оцепление.

Абакару и его зятю удалось выжить, они вернулись домой после успешной операции по ликвидации боевиков. К сожалению, их родственник скончался в ужасных обстоятельствах — его заживо сожгли в автомобиле, подорванном радикалами.

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#стрельба
#мвд
#гаи
#теракт
#дагестан
#полицейские
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Преступную группировку в Дагестане создал сын бывшего чиновника Омарова Осман
27 июня 2024, 22:45

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Преступная группировка для совершения терактов в Республике Дагестан создана сыном бывшего главы Сергокалинского района региона Магомеда Омарова Османом. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского Верховного суда.
«... (сообщник боевиков — Прим. ред..) вступил в созданную Омаровым О.М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — говорится в судебном релизе про арест подельника, помогавшего террористам атаковать Дербент.

Также отмечено, что Осман Омаров требовал признания его безоговорочного лидерства другими членами банды и присягать ему для дальнейшего участия в преступлениях.

Теракт в Дагестане произошел в воскресенье, 23 июня. Бандиты атаковали храмы, синагоги и пост ДПС. Силовиками уничтожены пятеро радикалов, чьи личности установили.

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Кличко сообщил о пожаре и взрыве на энергообъекте Киева
27 июня 2024, 20:11

Фото: istockphoto/O_Lypa

Взрыв с последующим пожаром произошел на киевском энергообъекте. Об этом сообщил в Telegram-канале градоначальник Виталий Кличко.
«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — говорится в публикации.

Позже чиновник добавил, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции в результате короткого замыкания, пожар локализован.

Украинские издания сообщили, что минувшей ночью в городе зафиксировали еще один взрыв. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз отмечал, что ВС РФ не наносит удары по соцучреждениям и жилым домам.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский недавно заявлял, что республика несет большие потери, поэтому власти не хотят затягивать с решением конфликта.

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#новости
#взрывы
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МЧС: на рынке в Подмосковье произошел пожар площадью 600 квадратных метров
27 июня 2024, 19:52

Фото: istockphoto/Distortion Media

На строительном рынке на Рогачевском шоссе в Подмосковье произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по области.
«В 17:44 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Дмитровский, деревня Бабаиха. Площадь пожара — 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия никто не пострадал. До этого в сети появились кадры возгорания, причины и подробности случившегося, а также масштаб ущерба пока неизвестны. Пламенем охвачены торговые ряды, оно раздувается ветром.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье арестовал на два месяца Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина в рамках дела о возгорании во Фрязино. Мужчина сам пришел к следователям, дав показания.

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#новости подмосковья
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Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми
27 июня 2024, 19:26

Фото: istockphoto/denisgo

Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на перегоне Инта-1 - Угольное в Коми завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады (РЖД приводит другие цифры). По последним данным, погибли трое, пострадали 10 человек.

Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии. Работники аварийно-ремонтных бригад РЖД продолжают работы по восстановлению железнодорожного полотна. В настоящее время движение поездов на участке производится по одному пути.

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#аварии
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#коми
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Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург
27 июня 2024, 19:15

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

14-летней девочке, пострадавшей при крушении поезда в Республике Коми, в дальнейшем может потребоваться пластическая операция. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии, рассказала подруга семьи.
По словам женщины, школьница с родителями ехала в поезде Воркута – Новороссийск в гости к ней. Сама она узнала о случившемся из соцсетей.
«Ребёнок был в шоке, без сознания. Сейчас они в Сыктывкаре в больнице. Девочка в реанимации в тяжёлом состоянии. Значительных переломов нет, все органы целы. Сотрясение, очень сильное повреждение мягких тканей – полбедра стёсано, просто оторвано», – сообщила женщина «Известиям».
Как рассказала мать пострадавшей своей подруге, в момент ЧП ребёнок вылетел из окна. Его долго не могли найти, но позднее отцу удалось обнаружить дочь. Она сидела на рельсах в состоянии шока и после этого потеряла сознание.

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#железная дорога
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Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала, как узнала о смерти супруга
27 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.
«Я поняла, что, возможно, это тот поезд. Искала информацию, но люди сами начали звонить. Попросили описать мужа, я сказала, и они подтвердили», – рассказала она «Известиям».
Жена погибшего рассказала, что муж учился в Воркуте и возвращался после сессии. Они должны были вместе отправиться в путешествие в Краснодарский край.

У пары трое детей. Наталья призналась, что не знает, как расскажет им о случившемся.

Ранее сообщалось, что девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли два человека. Госпитализированы восемь пострадавших. 14-летняя девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#поезд
#смерть
#железная дорога
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