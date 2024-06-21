Арестован глава WorldSkills Russia: Роберта Уразова подозревают в мошенничестве

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова и административного директора Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда столицы.
«Ходатайство об аресте Уразова также поступило в суд», — сказали изданию в суде.Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.
WorldSkills — международные соревнования профессионального мастерства, Россия является их участником с 2012 года. В марте 2022 года WorldSkills International приостановила членство России, но в государстве продолжались внутренние турниры под эгидой WorldSkills Russia или АНО «Агентство развития профессионального мастерства», который бил создан в 2020 году.
Роберт Уразов возглавил WorldSkills Russia в 2014 году. Ранее он занимал должность помощника министра по развитию Дальнего Востока, был членом экспертного совета Агентства стратегических инициатив.
Ранее арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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