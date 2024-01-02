FT: Газовые хранилища Украины спасают Европу от энергетического кризиса

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Европейские компании ускорили процесс закачки газа в хранилища на территории Украины. Это позволяет значительно сократить потребление голубого топлива из резервуаров внутри самого Евросоюза.
По словам старшего аналитика компании Rystad Energy Николин Бромандер, сохранить такой небывало высокий уровень запаса в значительной степени помог отбор газа из украинских хранилищ. В целом это помогает снизить риск истощения запасов и, как следствие, возникновение энергетического кризиса, считают европейские эксперты.
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