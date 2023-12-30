МИД РФ: Москва учтёт наличие спроса при решении вопроса о транзите газа через Украину

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Москва учтёт наличие спроса на российский газ у потребителей при решении вопроса о продолжении его транзита через Украину после 2024 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
Дипломат также напомнил, что Киев ранее заявлял о незаинтересованности в продлении контракта. Он подчеркнул, что российская сторона вне зависимости от политической ситуации стремится добросовестно выполнять все обязательства перед партнёрами и контрагентами, в том числе и в рамках действующего контракта.
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