FT: Кофе и какао на европейских складах оказались под угрозой уничтожения

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Огромные запасы кофе и какао, хранящиеся на складах в странах Евросоюза, возможно, придется уничтожить. Причина — вступление в силу нового закона, который начал действовать с июня нынешнего года.
Кофе и какао, хранящиеся в странах Евросоюза во время переходного периода, могут не пройти проверку на соответствие нормам, и тогда их придется реализовывать за пределами ЕС или уничтожить. Около 70% всего какао в мире производится в Кот д'Ивуаре и Гане, где актуальны проблемы вырубки лесов и эксплуатации детского труда. Основные мировые производители кофе — Бразилия, Вьетнам и Индонезия, где также экологическая ситуация далека от благополучной.
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