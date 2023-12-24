Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников

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В РАН сообщают, что дефицит кадров в РФ в 2023 году составил 4,8 млн человек.
Дефицит рабочей силы в стране резко вырос в 2022–2023 годах, а по итогам нынешнего года в России не хватает примерно 4,8 млн работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина. Исследование опубликовано в вестнике института, пишут «Известия».
Ахапкин, ссылаясь на данные Росстата отметил, что в середине 2023 года численность работников, которых необходимо принять на вакантные места, равняется 6,8% от списочной численности (в прошлом году показатель составлял 5,8%).
Нехватка персонала ощущается и в обрабатывающем производстве, строительстве и транспортной сфере. Компаниям приходится нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда.
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Ахапкин, ссылаясь на данные Росстата отметил, что в середине 2023 года численность работников, которых необходимо принять на вакантные места, равняется 6,8% от списочной численности (в прошлом году показатель составлял 5,8%).
«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», —отметил ученый.Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков сообщает, что около 91% российских компаний страдают от кадрового голода. Более всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях, а также сварщиках.
Нехватка персонала ощущается и в обрабатывающем производстве, строительстве и транспортной сфере. Компаниям приходится нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда.
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Мария Фирсова