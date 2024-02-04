FT: Устойчивость российской экономики к санкциям потрясла многих экспертов

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Многие западные эксперты и аналитики были по-настоящему ошеломлены тем, насколько российская экономика оказалась устойчива к санкционному давлению. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, она даже показывает рост по отдельным показателям.
Россия сумела выбраться из рецессии, минимизировав потери, избежала попыток Запада ограничить её доходы от продажи энергоносителей, а также увеличила без заметных последствий расходы на оборону. Это совсем не похоже на страну, погружённую в экономический кризис. В результате Международный валютный фонд вынужден был пересмотреть свой собственный прогноз роста ВВП на текущий год до 2,6%, что на 1,5 процентных пункта, чем в октябре прошлого года.
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Александр Бойцов