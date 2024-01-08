Титов: РФ больше никогда не повернется к Западу, даже после снятия санкций

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РФ более никогда не повернется к Западу. Даже в том случае, если Вашингтон и Брюссель снимут все свои санкции.
Запад является пройденным этапом, а будущее человечества лежит на Востоке, где с Россией не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения.
Такое мнение высказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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Такое мнение высказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет», - сказал Борис Титов.И дело тут, по его словам, не в обиде или злопамятстве.
«Просто Запад – это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества. Будущее его – это Восток», - считает Борис Титов.Ранее сообщалось, что сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС. Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.
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Мария Фирсова