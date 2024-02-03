Сийярто назвал попытки ЕС ввести новые санкции против России несерьёзными

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что попытки Евросоюза (ЕС) ввести против Российской Федерации новые санкции выглядят несерьёзно, так как предыдущие очевидно провалились. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьёзной, так как здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Пора осознать, что политика санкций полностью провалилась, и что Евросоюз не следует представлять в более легкомысленном свете, чем это абсолютно необходимо», — заявил он после неформального совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
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