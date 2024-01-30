В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций

Фото: iStock/Mihrzn
Военно-промышленный комплекс России в состоянии наращивает мощности даже в условиях западных санкций. Об этом заявил исследователь Мартин Краг.
«Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК — ред.)», — сказал Краг в эфире шведского телеканала SVT.
Он отметил, что Москва увеличивает военный потенциал и имеет возможность самостоятельно производить оружие даже при санкциях Запада. Краг объяснил это тем, что Россия получила в наследство советскую экономику, сосредоточенную на укреплении обороноспособности страны.
Читайте также:
Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Россия имеет уникальную возможность ударить в тыл Украины, пишут СМИ
Элина Позднякова