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В Швеции поразились успешному перевооружению России в условиях санкций

SVT: Россия успешно производит оружие, несмотря на санкции Запада
30 января 2024, 16:21
Фото: iStock/Mihrzn

Фото: iStock/Mihrzn

Военно-промышленный комплекс России в состоянии наращивает мощности даже в условиях западных санкций. Об этом заявил исследователь Мартин Краг.
«Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК — ред.)», — сказал Краг в эфире шведского телеканала SVT.

Он отметил, что Москва увеличивает военный потенциал и имеет возможность самостоятельно производить оружие даже при санкциях Запада. Краг объяснил это тем, что Россия получила в наследство советскую экономику, сосредоточенную на укреплении обороноспособности страны.


По его словам, на сегодняшний день российский ВПК насчитывает 1,3 тысяч компаний, в которых трудятся около двух миллионов человек, и таким образом страна в состоянии успешно перевооружаться, заключил Краг.

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Бабурин объяснил снятие своей кандидатуры с выборов желанием поддержать Путина
30 января 2024, 16:15

Фото: kremlin.ru

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов для того, чтобы иметь возможность публично поддерживать президента России Владимира Путина.
«Мне понравились действия Путина. Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали СВО по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», —прокомментировал в беседе с RT Бабурин.

Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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#выборы
#цик
#путин
#рф
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Японист Кистанов: Заявление Кисиды о мирном договоре с РФ — попытка набрать очки
30 января 2024, 16:01

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов отметил, что заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о планах заключить с Россией мирный договор после урегулирования спора о Курильских острова является дежурным.
По словам специалиста, Кисида пытается набрать политические очки для поднятия своего упавшего рейтинга.

«Это было дежурное заявление премьер-министра на открывшейся очередной сессии парламента. Оно повторяет то, что мы тысячу раз слышали до того. <…> Учитывая, что на внутреннем фронте у него полный провал, его рейтинг крайне низкий, то эта проблема беспроигрышная: «Плохая Россия «отняла» у Японии острова, надо возвращать, давайте это делать». Тем более на носу 7 февраля, День северных территорий, когда в Японии собирается общенациональный митинг, выступает премьер-министр с речью», — прокомментировал в беседе с RT Кистанов.

При этом, он подчеркнул, что принципиальная позиция России — никаких территориальных вопросов в отношениях с Японией нет.

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#россия
#министр
#заявление
#япония
#политика
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В МИД заявили о росте эскалации из-за возвращения ядерного оружия США в Британию
Рябков: РФ предостерегает США от возвращения ядерного оружия в Британию
30 января 2024, 15:16

Фото: istock / Gerasimov174

Возможное возвращение ядерного оружия США в Великобританию это неудачная попытка запугать Россию. Это может привести к повышению эскалации и угроз безопасности в Европе. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил дипломат.
Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев призвал разместить российское ядерное оружие вблизи Соединенных Штатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заявление
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#дипломат
#рф
#ядерное оружие
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Политолог Дудчак объяснил, с чем связаны слухи об отставке Залужного
30 января 2024, 15:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Слухи об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного могут быть связаны с катастрофой с военным самолётом Ил-76, с таким предположением выступил политолог, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак в комментарии для aif.ru.
«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76», — прокомментировал происходящее Дудчак.

В то же время, эксперт считает, что подобные интриги, происходящие в украинской власти, могут принести выгоду России.

Напомним, 24 января в поле у белгородской деревни Яблоново разбился военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Следственный комитет РФ установил, что ракета, сбившая самолёт, прилетела со стороны Украины.

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#валерий залужный
#всу
#увольнение
#украина
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В Раде уверены в получении финансовой помощи от стран Запада
Politico: Киев надеется избежать «судного дня» в отсутствии западной помощи
30 января 2024, 14:48

Фото: iStock/ValtimorN

На Украине выразили уверенность в получении очередного пакета финансовой помощи от западных союзников. Такое заявление сделал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Его слова приводит издание Politico в статье под названием «Украина надеется избежать судного дня в экономике из-за отсутствия финансовой помощи от Запада».
«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», - приводятся в статье слова Гетманцева.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в финансовой помощи от союзников, так как именно от нее будет зависеть своевременность и целостность невоенных расходов.

Ранее глава национального банка Украины Андрей Пышный также заявлял, что если Украина не получит деньги от стран Запада, то ограниченному в средствах Киеву придется тратить деньги на приоритетные цели.

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#евросоюз
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Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента РФ
30 января 2024, 14:44

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Он также обратился к избирателям с призывом поддержать кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина. По мнению политика, в условиях противостояния с Западом нельзя допускать дробления власти. Патриотические силы страны должны быть едины, поэтому «Российский общенародный союз» принял решение поддержать кандидатуру Путина как национального лидера.

Накануне Центризбирком зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. В нынешнем году президентские выборы впервые в истории страны пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#политика
#страны
#президент
#кандидаты
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Стало известно, куда теперь отправятся бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер»
Bloomberg: Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» будут размещены в пяти странах Африки
30 января 2024, 14:41

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бывший сотрудники частной военной компании «Вагнер» будут размещены в пяти странах Африки, об этом стало известно Bloomberg.
Известно, что в российский «Африканский корпус», который формируется под контролем Минобороны РФ, войдут около 20 тысяч бойцов из числа сотрудников бывшей частной военной компании «Вагнер», а также новобранцев.

Помимо этого, «Африканский корпус» возьмёт на себя часть задач, которые ранее выполняли «вагнеровцы». Также сообщается, что в ЦАР вскоре будет организована штаб-квартира, которая будет регулировать цели и задачи формирования. Завершить формирование «Африканского корпуса» планируют к середине 2024 года.

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#вагнер
#африка
#военные
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Медведев заявил о размещении на Курилах новых видов вооружений
30 января 2024, 14:17

Фото: istockphoto/Belus

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва имеет серьёзные планы относительно развития Курильских островов. Они, помимо прочего, включают в себя размещение там нового оружия.
В своей социальной сети политик написал, что тем самым будет возрастать стратегическая роль островов. Комментируя высказывание японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему нацелено на заключение мирного договора с Россией и разрешения территориальных споров, Медведев заявил, что «никто не против мирного договора». Однако Японии наконец следует понять, что не существует никаких спорных территорий, а есть только острова, принадлежащие Российской Федерации.

Медведев со свойственной ему жёсткостью написал, что Москве «глубоко наплевать на чувства японского народа» по поводу так называемых Северных территорий. Нет никаких спорных земель, а есть Россия, заключил зампред Совбеза РФ.

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#россия
#медведев
#рф
#япония
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«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа»: Медведев высказался о Курилах
Медведев: территориальный вопрос Японии закрыт навсегда
30 января 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Никто не против мирного договора с Японией, однако следует понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Японии по мирному договору с Россией.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что всё ещё хотел бы до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии внести поправки в конституцию.

Кисида также отметил намерение страны после решения территориального вопроса вокруг островов Курильской гряды заключить мирный договор с Российской Федерацией, несмотря на сложные российско-японские отношения.

По словам Медведева, никто не против подписания мирного договора с Японией. Однако все должны понимать, что территориальный вопрос закрыт навсегда. Он уточнил, что Курильские острова продолжат развиваться в составе РФ, будет расти их стратегическая роль, включая размещение нового оружия.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это- Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из память Хиросиму и Нагасаки», - заявил Медведев.

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