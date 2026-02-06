«Вопрос к погоде»: В России подорожают овощи

06 февраля 2026, 14:34

Экономист Бессонов: в ближайшие годы цены на овощи в России будут расти

Овощи будут дорожать в России в ближайшие несколько. Об этом рассказал доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.





По его словам, овощи будут дорожать из-за высокого уровня инфляции, увеличения издержек производителей, а также роста доходов населения, который повлечет увеличение спроса.





«Овощи являются сезонным продуктом — летом овощи, растущие в открытом грунте, производятся легче и дешевле, чем зимой, так как требуются теплицы и расходы на обогрев. На помидоры и огурцы, например, сильно влияют погодные условия – если в конце 2025 года было аномально тепло, что снижало затраты на отопление, то в январе и феврале 2026 года наступили сильные холода», — уточнил Бессонов в разговоре с Москвой 24.