«Вопрос к погоде»: В России подорожают овощи
Экономист Бессонов: в ближайшие годы цены на овощи в России будут расти
Овощи будут дорожать в России в ближайшие несколько. Об этом рассказал доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.
По его словам, овощи будут дорожать из-за высокого уровня инфляции, увеличения издержек производителей, а также роста доходов населения, который повлечет увеличение спроса.
«Овощи являются сезонным продуктом — летом овощи, растущие в открытом грунте, производятся легче и дешевле, чем зимой, так как требуются теплицы и расходы на обогрев. На помидоры и огурцы, например, сильно влияют погодные условия – если в конце 2025 года было аномально тепло, что снижало затраты на отопление, то в январе и феврале 2026 года наступили сильные холода», — уточнил Бессонов в разговоре с Москвой 24.
По словам эксперта, цены будут продолжать расти в ближайшие год-два. Однако будут происходить сезонные колебания. Например, на стоимость овощей открытого грунта сильно влияет урожайность. В урожайные годы цена на них будет ниже, чем в неурожайные, уточнил экономист.
Многое, по словам Бессонова, зависит от погодных условий в конкретном сезоне, но это уже вопрос к природе, а не к экономике, заключил специалист.