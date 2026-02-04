Достижения.рф

В ЦБ высказались об инфляционных ожиданиях россиян

ЦБ: инфляционные ожидания россиян скорее всего являются пиковым значением
Фото: istockphoto/Pla2na

Инфляционные ожидания россиян на горизонте года, которые в декабре и январе держатся на отметке 13,7%, вероятнее всего, уже достигли максимума. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин в эфире радио РБК.



Как следует из данных ЦБ, в январе инфляционные ожидания населения не изменились и остались на декабрьском уровне 13,7% в годовом выражении. Оценка наблюдаемой инфляции при этом третий месяц подряд сохраняется на уровне 14,5%.

«Скорее всего, так оно и есть», — ответил эксперт на соответствующий вопрос.

В Минэкономразвития сообщили, что с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26%, а годовой показатель на 12 января — 6,27%.
