Wylsacom: иностранные компании вернутся на российский рынок

09 февраля 2026, 11:31

Валентин Петухов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, допустил возвращение многих иностранных компаний на российский рынок. По его мнению, это может произойти после потепления международных отношений, о чем косвенно свидетельствуют регулярные регистрации товарных знаков.





Эксперт в беседе с ТАСС напомнил, что в 2022 году одной из первых работу в России свернула компания Apple — она остановила коммуникации и операционные процессы. При этом устройства бренда продолжают поступать в продажу и имеют маркировку для российского рынка.



Петухов считает, что часть зарубежного бизнеса могла пожалеть о своем уходе, поскольку российский рынок остается устойчивым и привлекательным. Он отметил, что компании продлевают права на товарные знаки из-за ограниченных сроков их действия, что может говорить о сохранении интереса к стране.



По словам блогера, многие корпорации внимательно следят за ситуацией и готовы быстро возобновить деятельность. Он добавил, что при изменении политической обстановки возвращение может произойти в короткие сроки, а восстановление логистики не потребует сложных решений.

