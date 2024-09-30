Литва изъяла из российского поезда маскировочные сети, чтобы передать их Киеву

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Таможенный департамент Литвы изъял из поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, почтовые посылки с маскировочными сетками, чтобы затем передать их Украине. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Отмечается, что первая партия сетей в количестве 22 штук была обнаружена в пятницу. Затем в воскресенье департамент изъял ещё две сети.
В сопроводительных документах к партии маскировочных сетей было указано их действительное назначение. А отправлялись они на имя адресата из Белгородской области.
Подчеркнём, что волонтёры со всей России занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые затем используются в зоне СВО.
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В сопроводительных документах к партии маскировочных сетей было указано их действительное назначение. А отправлялись они на имя адресата из Белгородской области.
Подчеркнём, что волонтёры со всей России занимаются изготовлением маскировочных сетей, которые затем используются в зоне СВО.
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Анастасия Чинкова