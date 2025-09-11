ФТС: поставки российской сельхозпродукции за рубеж упали на 14,2 % в январе-июле
За первые семь месяцев этого года поставки российской сельхозпродукции за рубеж упали на 14,2 % в сравнении с этим же периодом 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
За отчетный период российским компаниям удалось заработать на экспорте товаров 20,5 миллиардов долларов. В прошлом году за это же время доходы составили 23,9 миллиарда. Из этого следует, что в годовом выражении компании заработали меньше на 3,4 миллиарда долларов.
При этом импорт продовольственных товаров и сельхозсырья увеличился на 15,1%. В ФТС объяснили это тем, что объемы импорта увеличились, на фоне чего просел уровень экспорта товаров.
