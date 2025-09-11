ФТС: поставки российской сельхозпродукции за рубеж упали на 14,2 % в январе-июле

11 сентября 2025, 17:20

Фото: iStock/branex

За первые семь месяцев этого года поставки российской сельхозпродукции за рубеж упали на 14,2 % в сравнении с этим же периодом 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).