Аналитик раскрыл, ожидается ли в России дефицит бензина

10 сентября 2025, 13:32

Юшков: в России нет дефицита бензина

Фото: istockphoto/bizoo_n

В России нет общего дефицита бензина — приостановка работы ряда независимых АЗС в отдельных регионах объясняется тем, что они стали меньше закупать топливо из‑за роста биржевых цен. С таким заявлением «Татар‑информу» выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.