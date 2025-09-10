Аналитик раскрыл, ожидается ли в России дефицит бензина
В России нет общего дефицита бензина — приостановка работы ряда независимых АЗС в отдельных регионах объясняется тем, что они стали меньше закупать топливо из‑за роста биржевых цен. С таким заявлением «Татар‑информу» выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее сообщалось о дефиците бензина на Дальнем Востоке, в Саратовской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму, что привело к временному закрытию некоторых независимых заправок. По словам Юшкова, это не говорит о нехватке производства — проблема в экономике продаж отдельных АЗС. Независимые станции закупают топливо на бирже и потому сильнее зависят от скачков цен, тогда как вертикально интегрированные компании сами производят и реализуют бензин.
В августе на бирже зафиксировали новые рекорды по цене, из‑за чего независимым заправкам пришлось повышать розничные тарифы. Под давлением антимонопольных органов они вынуждены снижать цены, но это ведёт к убыткам, поэтому многие сокращают закупки или временно не продают бензин.
Особенно остро, по словам эксперта, это ощущается в Крыму. На полуострове почти все АЗС исторически независимые, крупных вертикально интегрированных игроков там пока нет. В других регионах трудности в основном касаются удалённых районов, где одна независимая заправка снабжает несколько населённых пунктов. В зонах с большим числом станций всегда можно заправиться на пунктах крупных компаний.
