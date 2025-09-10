«Не в этот раз»: в ГД не ожидают снижения ключевой ставки в сентябре

10 сентября 2025, 15:21

Депутат Наумов: ЦБ не станет снижать ключевую ставку в сентябре

Фото: iStock/SSV-Photo

Центробанк на следующем заседании, которое состоится 12 сентября, не станет понижать ключевую ставку. Так считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.





Напомним, летом 2025 года ЦБ РФ два заседания подряд принимал решение понизить ключевую ставку. На сегодняшний день она составляет 18%.





«До конца года она, безусловно, снизится, но не в этот раз. Есть понимание того, что, с одной стороны, нельзя переохлаждать экономику. И поэтому, если реальный сектор просит о более щадящей ставке для кредитования, то надо на это обязательно среагировать», — сказал Наумов в беседе с «Газетой.Ru».

«В чем я практически уверен — ставку повышать не будут. Также, думаю, не очень высока вероятность, что ее оставят неизменной. Что действительно можно предполагать — так это то, что ставка будет снижаться», — отметил эксперт.