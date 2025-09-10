«Не в этот раз»: в ГД не ожидают снижения ключевой ставки в сентябре
Депутат Наумов: ЦБ не станет снижать ключевую ставку в сентябре
Центробанк на следующем заседании, которое состоится 12 сентября, не станет понижать ключевую ставку. Так считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.
Напомним, летом 2025 года ЦБ РФ два заседания подряд принимал решение понизить ключевую ставку. На сегодняшний день она составляет 18%.
«До конца года она, безусловно, снизится, но не в этот раз. Есть понимание того, что, с одной стороны, нельзя переохлаждать экономику. И поэтому, если реальный сектор просит о более щадящей ставке для кредитования, то надо на это обязательно среагировать», — сказал Наумов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, в конце текущего года ключевая ставка в России может снизиться до 15%. Он пояснил, что, вероятнее всего, ЦБ будет дожидаться устойчивого снижения инфляции и уменьшит ставку уже ближе к декабрю.
Тем временем доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб сказал считает, что ЦБ в сентябре понизит «ключ» на 1-1,5 процентных пункта. Об этом он заявил Общественной Службе Новостей.
«В чем я практически уверен — ставку повышать не будут. Также, думаю, не очень высока вероятность, что ее оставят неизменной. Что действительно можно предполагать — так это то, что ставка будет снижаться», — отметил эксперт.
Однако он предупредил, что резкого понижения ключевой ставки не будет, но ЦБ на дальнейших заседаниях продолжит её постепенно снижать, соответственно будут уменьшаться и ставки по кредитам.