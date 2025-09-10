Западные СМИ написали о возможном отказе ЕС от ограничения закупок нефти и газа из России

10 сентября 2025, 17:59

WSJ: Европа может отказаться от санкций на закупку нефти и газа из России

Фото: istockphoto/Magdalena Wygralak

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России не планирует ужесточать ограничения на закупки российской нефти и газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal 10 сентября.