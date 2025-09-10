Западные СМИ написали о возможном отказе ЕС от ограничения закупок нефти и газа из России
Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении России не планирует ужесточать ограничения на закупки российской нефти и газа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal 10 сентября.
Как отмечает издание, ЕС «ожидаемо не станет принимать меры, которые ещё больше ограничат закупки нефти и газа, по политическим соображениям». В материале подчеркивается, что ужесточение рестрикций в области энергоресурсов откладывается из‑за «деликатности темы».
Ранее в тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в программной речи заявила о намерении навсегда отказаться от российской энергии и назвала ответом на действия Москвы «европейскую чистую энергетику с опорой на атомную энергетику».
Перед этим, 8 сентября, председатель Европейского совета Антониу Кошта призывал ужесточить санкции против России и рассмотреть усиление мер в отношении стран, закупающих российскую нефть и газ.
